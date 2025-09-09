趨勢觀察／5G提升公共安全應變效率

台灣面對地震頻繁與氣候變遷帶來的重大災害挑戰，必須持續提升整體社會的韌性。為此，賴清德總統於去年6月宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，以強化政府與民間在面臨緊急狀況或天然災害時的應變能力與運作穩定性，方向除強調持續強化民力的培訓與應用，更須確保資訊與通訊網路的穩定與安全。

對於緊急應變團隊來說，可靠的通訊至關重要。透過為危急情境部署的「任務關鍵型通訊」，公共安全人員與相關指揮及控制中心能夠更高效地進行跨單位溝通，同時大幅提升情勢感知能力。全球各類型的緊急應變單位也正加速轉型，導入更高效、更加可靠的通訊網路。

過往的行動網路，如3G、4G非獨立組網（Non-standalone, NSA），往往採用共享網路資源的「盡力而為」（best-effort）傳輸模式，較難在公共安全場景下滿足高效能緊急需求。

而5G獨立組網（Standalone, SA）是不依賴4G核心網路的純5G架構，能建立專屬的網路切片（Network slicing），以高可靠、低延遲特性，強化第一線應變人員的通訊能力與行動效率。

5G SA已在多國公共安全部署中扮演關鍵角色。例如，芬蘭國營機構 Erillisverkot以5G SA打造新一代任務關鍵型通訊網路，為警察、消防、急救等應變單位提供穩定、安全且即時的通訊服務。

在台灣，運用網路切片與動態無線資源劃分技術，與遠傳電信攜手打造「5G救護車」，在緊急救護過程中傳輸高畫質、第一手病理資訊，使急救人員與醫院方遠端連線，把握黃金搶救時間。

此外，也以此技術協助中華電信打造「5G緊急救護綠色廊道」，確保救護車去院途中，獲得穩定的5G傳輸。

除了以網路切片技術支援任務關鍵型應用，業界也積極布局5G SA與無人機技術深度整合。憑藉5G SA低延遲、高頻寬與高可靠的特性，無人機將具備即時回傳高解析度影像與多元感測數據的能力，進一步強化現場人員的情境判斷與行動決策，有效提升整體應變效率與任務執行力。

舉例來說，美國電信商AT&T建置「FirstNet」，一套專為公共安全與緊急應變所打造的專用通訊網路，積極拓展至無人機系統的整合。

透過搭載感測器的無人機與5G SA深度連結，強化了網路對環境的監測感知能力，有效支援包括生命救援、災損控管、醫療物資即時運送，以及大範圍環境監測等多元任務。

其中，美國聖地牙哥丘拉維斯塔（Chula Vista）警察局自2018年起推動具備5G連線能力的「無人機作為第一響應者」計畫後，至今已回應超過兩萬起警消報案，並大幅提升了警消報案的處理效率與安全性。

無人機接獲報案後，平均3.5分鐘即抵達現場，遠快於傳統地面派遣的近八分鐘，並可即時回傳高畫質影像，協助遠端判斷案情，有效分辨緊急與非緊急事件。

約24%的報案經無人機初步偵察後，確認無需派遣人力，提升應變效率並優化公共資源調度。

5G網路基礎建設對於強化國家公共安全體系具有關鍵戰略意義，尤其5G SA正是支撐緊急應變與任務關鍵通訊的核心技術。加速推進5G SA的全面部署，持續投入創新應用場景，透過通訊科技進化，將能為台灣打造更具韌性、更即時回應危機的社會體系。