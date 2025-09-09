職場教練課／患得患失易陷「瓦倫達效應」

上班族認真工作是好事，但有時候在重要簡報時，因過度認真求好心切，會陷入「瓦倫達效應」，反而失常，那就不好了。

馬戲團表演中，最有名的項目之一就是「高空走鋼索」，美國有一個瓦倫達家族，世世代代以走鋼索為志業，已經傳承200多年了。

「卡爾．瓦倫達」是家族第四代的走鋼索頂尖高手，創下許多世界紀錄。1978年卡爾．瓦倫達73歲那年，為了給自己人生旅途中留下具有歷史意義的紀錄，決定在南美洲波多黎各聖胡安康達廣場兩座大廈之間表演走鋼索，這次表演有許多重要貴賓蒞臨觀賞。

卡爾．瓦倫達知道這一次的重要性，從前幾天開始就非常認真準備，一直仔細反覆琢磨，每個動作每個細節都想了無數次。但就在這樣一個具有重要意義的場合，生平從未失手的卡爾．瓦倫達竟然發揮失常表演失敗，不幸當場失足墜落身亡。

事後卡爾的老婆哀傷的說：「我知道這一次他一定會出事，因為他在事前就不斷喃喃自語反覆說：『這次太重要了，不能失敗』。以前他只單純想著走鋼索這件事情，不管其他外在的事情。可是這一次他太想成功，以致患得患失導致失敗。」

心理學就把這把這種太想成功造成患得患失的心理導致的失敗，稱為「瓦倫達效應」，也稱之為「壓力下的失常」，這在重要的比賽，簡報，考試時，最容易發生。

美國史丹佛大學的一項研究證明，人類大腦裡的某一個圖像會像實際情況那樣刺激人的腦神經系統。

例如，當一個高爾夫選手，揮桿前一再告誡提醒自己：「不要把球打到水裡」時，他的大腦中就會出現：「球掉進水裡」的情景。結果往往事與願違，這時候，球大多會掉進水裡。這項研究從另一個方面證實了「瓦倫達效應」。

人生正如同走鋼索之人手中的平衡桿，一端是認真，一端是放輕鬆。認真與放輕鬆之間，得保持平衡，工作生涯才能走得穩健，走得長遠。

最後，再補述瓦倫達家族之後的故事：在卡爾．瓦倫達不幸失足墜落過世33年後，2011年第七代傳人尼克．瓦倫達，替曾祖父完成未竟的夢想，成功走完南美洲波多黎各聖胡安康達廣場的鋼索挑戰。

尼克說：「當時我是帶著眼淚走完全程，這是我走鋼索生涯最難忘且與我的心最貼近的一次，也讓我們家族終於能對那場意外的傷痛釋懷。」

第七代瓦倫達用自己的專注與勇敢，成功走過波多黎各鋼索，治療了家族多年的傷痛，真是大勇者。

一個以走鋼索為志業的家族，傳承了兩百多年，歷代子孫屢破金氏紀錄。還被心理學家把瓦倫達家族姓氏變成心理學的專有名詞「瓦倫達效應」，變成世界傳奇，令人尊敬。