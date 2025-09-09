快訊

行銷線上／五招擊退職業倦怠

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

「最近怎麼覺得自己每天都在救火？一下子要處理客戶的抱怨，一下子要追蹤續約，還得盯著upsell機會，結果回過神來，自己卻快被燒光了。」這樣的場景，是不是很熟悉？對許多客戶成功從業人員來說，倦怠感往往不是因為單一事件，而是長期在「客戶需求、跨部門協作、業績壓力」之間被反覆拉扯。

世界衛生組織已經把burnout定義為一種職業現象，它不只是「心很累」，還會帶來持續疲勞、負面情緒，甚至影響睡眠與生活品質

與其說倦怠是個人抗壓不足，不如說它提醒我們：在高壓工作中，心理健康必須被納入工作規劃的一部分。那麼，客戶成功專員要如何在高需求環境下保持穩定心態？

我觀察與實踐過一些做法，整理成五個方向，或許可以幫助你在工作現場保有喘息空間又能兼顧工作任務。

第一、學會排序與負荷管理。

不是所有事情都該同時解決。每天列出任務清單，區分「緊急」與「重要」，先專注在高風險續約客戶，再回應一般查詢。更進一步的做法是運用工具，例如客戶關係管理系統、自動化警示等等，幫助你即時監控客戶狀況，把有限精力放在策略性工作，而不是無限輪迴的救火

第二、設定清晰邊界。

你不是萬能的客服，更不是24小時待命的修復員。從一開始就與客戶和團隊設定好「回覆時間」與「責任範圍」，才能避免被無限拉扯。當然，心態上的調整也重要：與其把客戶的抱怨看作壓力，不如視為建立信任的契機。換個角度思考，情緒負擔也會變輕。

第三、勇於尋求支援。

很多人覺得「扛得住才專業」，但研究顯示，多數CS人員真正想離職的原因，是因為缺乏開放文化與支援系統。當壓力來臨時，找主管反饋、向導師請教，甚至單純與同儕聊聊，都能讓你重新看清全局，而不是獨自陷在困境裡。

第四、把自我覺察放進日常。

靜坐、內觀、冥想、深呼吸，這些看似簡單的小習慣，卻能幫助我們面對高壓對話時發揮很大作用。

每當遇到難纏的客戶或負面情緒，先停下來，給自己十秒鐘呼吸，這不只是情緒控管，也是對心理健康的一種投資，同時維持自己的工作效能。

第五、肯定小勝利，給自己彈性。

我們太常把眼光放在年度大目標，卻忽略了日常的小成就。每完成一個專案、協助一位客戶達成目標，都值得慶祝。對主管來說，也別忘了幫團隊設計「小勝利」的慶祝機制，這會讓大家覺得努力被看見，而不是永遠追著大的KPI跑。

回過頭來，倦怠不是軟弱，而是提醒我們：心理健康與續約率、客戶滿意度一樣，都是長期成功的關鍵指標。所以，下次當你覺得自己快被工作淹沒時，先問問自己：我今天的優先順序對了嗎？我有沒有守住自己的邊界？我有沒有主動尋求幫助？我有沒有為自己留一點呼吸的空間？

保持熱情不等於燃燒殆盡，真正的專業，是能在長期壓力下仍然健康地陪伴客戶與團隊。這才是客戶成功的真正「成功」。

壓力

