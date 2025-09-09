兩岸靚人物／比亞迪董事長王傳福發揮工程師文化 追求更好

比亞迪董事長王傳福靠著工程師文化打造汽車王國，他說，自己首先是一名工程師，然後才是一名企業家，即使所有財產全部消失，只要工程師還在，就隨時可以東山再起。

兢兢業業 發揮工匠精神

王傳福從創業初期進入電池行業，成為電子領域的黑馬，到進入汽車行業，推動電動化革命，包括刀片電池、DM-i、e平台3.0、易四方、雲輦等顛覆性技術的推出，以及電子、新能源、軌道交通等四大產業的推進，比亞迪發展的每一步都離不開工程師的創新動力。

如今，比亞迪旗下有11大研究院，11萬名工程師，比亞迪全球申請的專利總數超過4.8萬項，其中授權專利超過3萬項，穩居新能源車專利榜單第一名。

王傳福認為，德國和日本之所以把汽車做成世界品牌，根本原因在於文化和人，是工匠精神，那是一種對待工作兢兢業業、一絲不苟的職業態度，是一種「沒有最好、只有更好」的極致追求，是工匠精神、匠心文化長期薰陶的結果。

比亞迪已有100萬名員工，超過福斯成為全球員工數最多的汽車公司，100萬人中，有近11萬人是大學以上畢業的工程師，這一數字甚至超過大部分汽車大廠的總人數，例如特斯拉有12萬名員工，其中9萬人是生產線工人。

落實研發 強化智慧能力

比亞迪近11萬名工程師裡，又有六成是在最近兩年半才加入，不僅人數激增，結構也在變化，主因是為更快補足智慧化能力，比亞迪吸納了一批知識、工作背景不同的新人，想在過去的機械、動力研發體系上新增軟體、演算法研發能力。

從一年賣40萬輛（2020年）車到超過300萬輛車比亞迪只用了三年，而豐田花了十年、福斯花了八年。2020年，它還是擠不進中國汽車銷量前十名的三線品牌。2022年，比亞迪已是全球銷量最高的新能源車企。2023年，這個頭銜升級成第一家全球銷量前十名的中國車企。

快速、量大的校園招聘應屆畢業生，主要是為了支撐比亞迪快速增長的業務：2021年，比亞迪只有一個汽車品牌，並分為王朝、海洋兩個系列；到2023年，品牌數已擴充到四個（比亞迪、騰勢、仰望、方程豹），銷量年增3.2倍。

王傳福說，新能源汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。比亞迪開始更頻繁地從其他公司挖角軟體、演算法人才，他們多來自互聯網科技公司和更早做智慧化的造車新勢力。一位從其他車企跳槽來的工程師說，比亞迪的薪資比他前一家公司高出30%，和當時的造車新勢力公司比也不算低。

王傳福在一場會議上曾明確要求過，同等職級下，如無特殊情況，技術研發人員的薪資待遇要高於管理人員。顯示他對工程師的重視程度。

王傳福2024年底宣布，在智慧化下半場，比亞迪將投資人民幣1,000億元，用於發展AI和汽車相結合的智慧化技術，實現整車全面智慧化進階，贏得未來的技術話語權。而他的底氣也是自來這11萬名工程師。