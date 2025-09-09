奈米醫遭詐騙4600萬元！市場瘋傳內鬼說 公司回應了

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
奈米醫材子公司4600萬現金股利遭詐騙匯款，奈米醫材9日表示，若最終帳款無法追回，恐將在下半年認列虧損。示意圖／ingimage
奈米醫材子公司4600萬現金股利遭詐騙匯款，奈米醫材9日表示，若最終帳款無法追回，恐將在下半年認列虧損。示意圖／ingimage

奈米醫材（6612）子公司4,600萬現金股利遭詐騙匯款案引發市場關注。據悉，AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）與MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.（MBI）皆為奈米醫材百分之百持股子公司。奈米醫材9日表示，兩家子公司前者位於美國東岸麻州，後者則在美國西岸加州，兩者過往直接往來不多，才會在匯款確認過程中留下漏洞。若最終帳款無法追回，恐將在下半年認列虧損。以公司上半年稅後淨利3,030.7萬元計算，若損失確定，等同於上半年獲利將全數遭吞蝕。

此案也在市場引發高度熱議，甚至遭懷疑是否涉及「內鬼」。對此，奈米醫材回應，櫃買中心已深入公司查核，公司亦提出相關佐證資料，初步研判應是駭客攔截信件所致，而非內部人員因素。公司強調，將持續配合調查並加強內控與資安防護，降低後續風險。

回顧該起事件，奈米醫材因ASTVC-US因遭冒名發送虛假電子郵件，導致應收的現金股利 142.5萬美元（約新台幣4,600萬元） 匯入假帳號。該筆款項原由MBI在8月20日董事會決議發放，總額150萬美元，其中奈米醫材獲配7.5萬美元，ASTVC-US則應收142.5萬美元。不過，MBI在匯款確認過程中收到偽造郵件，依指示匯款後才發現遭詐騙。

目前相關款項已遭提領，並已通報銀行並向美國聯邦調查局（FBI）報案，FBI已受理調查。奈米醫材坦言，若無法追回，最大損失恐達142.5萬美元，且無保險理賠可覆蓋。

相關新聞

中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世...

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

從「不被看好」到經典！帕西諾回憶麥可柯里昂試鏡

艾爾帕西諾在回憶錄《一片草葉》中透露，當年派拉蒙並不看好他演出麥可．柯里昂，甚至傾向選擇傑克．尼克遜、勞勃．瑞福等大明星。但在導演柯波拉的力挺下，他終於拿到角色，更意外發現自己外公竟出生於「柯里昂」──讓他覺得這一切都是命中註定。

