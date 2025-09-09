奈米醫遭詐騙4600萬元！市場瘋傳內鬼說 公司回應了

奈米醫材（6612）子公司4,600萬現金股利遭詐騙匯款案引發市場關注。據悉，AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）與MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.（MBI）皆為奈米醫材百分之百持股子公司。奈米醫材9日表示，兩家子公司前者位於美國東岸麻州，後者則在美國西岸加州，兩者過往直接往來不多，才會在匯款確認過程中留下漏洞。若最終帳款無法追回，恐將在下半年認列虧損。以公司上半年稅後淨利3,030.7萬元計算，若損失確定，等同於上半年獲利將全數遭吞蝕。

此案也在市場引發高度熱議，甚至遭懷疑是否涉及「內鬼」。對此，奈米醫材回應，櫃買中心已深入公司查核，公司亦提出相關佐證資料，初步研判應是駭客攔截信件所致，而非內部人員因素。公司強調，將持續配合調查並加強內控與資安防護，降低後續風險。

回顧該起事件，奈米醫材因ASTVC-US因遭冒名發送虛假電子郵件，導致應收的現金股利 142.5萬美元（約新台幣4,600萬元） 匯入假帳號。該筆款項原由MBI在8月20日董事會決議發放，總額150萬美元，其中奈米醫材獲配7.5萬美元，ASTVC-US則應收142.5萬美元。不過，MBI在匯款確認過程中收到偽造郵件，依指示匯款後才發現遭詐騙。

目前相關款項已遭提領，並已通報銀行並向美國聯邦調查局（FBI）報案，FBI已受理調查。奈米醫材坦言，若無法追回，最大損失恐達142.5萬美元，且無保險理賠可覆蓋。