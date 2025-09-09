普發一萬元加持！百貨景氣將回溫 黃晴雯：百協推「零售學程」入校園

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO董事長、百協理事長黃晴雯表示，百協將發展產業發展與培力小組。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO董事長、百協理事長黃晴雯表示，百協將發展產業發展與培力小組。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO（2903）董事長、百協理事長黃晴雯9日表示，今年景氣成長，但百貨消費相對疲弱。不過，隨著新興產業獲利提升，加上政府普發一萬元，看好第4季與周年慶的消費動能，將是今年百貨業的一劑「大補丸」。此外，百協未來將強推兩大方向，除了產業發展小組外，也將推出產業培力小組，積極建立零售學程、進入校園。

黃晴雯指出，今年台灣全年GDP成長率約有4.5%成長，但主要動能來自AI、資訊等科技產業；今年民間消費力道則僅有0.85%增長，整體零售業則呈現年減0.83％的負成長，消費者在關稅等因素影響下，信心趨於保守。

不過，黃晴雯表示，看好台灣產業的靈活度，民眾對外部變動已有預期心理，對下半年到明年的景氣仍持樂觀態度。她強調，政府普發一萬元剛好落在百貨周年慶檔期，若百貨端出足夠吸引消費者的「牛肉」，將能進一步激發消費信心，在政策助力下，今年第4季與周年慶消費力道值得期待。

針對剛接任的百貨協會理事長一職，黃晴雯指出，協會將新成立兩個功能小組，一是「產業發展小組」，主要進行情報交換與觀摩交流，讓協會能更積極主動針對產業議題互動溝通；二是「產業培力小組」，重點放在人力培育，將徵才管道延伸到校園，推動產學合作，讓學生在就學時就能進入百貨實習，培養實務職能，並規劃建立「零售學程」，補足教育端的訓練模組，讓對零售有興趣的年輕人更早與產業接軌。

她強調，百貨業屬於勞力密集產業，留才與育才同等重要，期望透過與大專院校合作，讓零售成為培養跨界能力的最佳場域，目前已有和桃園、新竹與高雄等地學校接洽。

在政策與永續發展方面，黃晴雯提到，近期政府推動碳定價、碳費，服務業已開始進行碳盤查，目前約有兩萬個零售定點接受盤查。SOGO過去已累積經驗，期望能協助同業橫向學習，提供具體意見給主管機關與環境部參考。

百協會員涵蓋台灣主要百貨，包括SOGO、遠百、漢神、台北101，近期新光三越、微風也加入，協會除了在內部進行盤查與與政府對話外，也將持續推動海外參訪與零售獎項，不僅關注賣場營運，也聚焦ESG議題。

SOGO 周年慶 黃晴雯 消費信心 普發一萬

相關新聞

中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世...

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

從「不被看好」到經典！帕西諾回憶麥可柯里昂試鏡

艾爾帕西諾在回憶錄《一片草葉》中透露，當年派拉蒙並不看好他演出麥可．柯里昂，甚至傾向選擇傑克．尼克遜、勞勃．瑞福等大明星。但在導演柯波拉的力挺下，他終於拿到角色，更意外發現自己外公竟出生於「柯里昂」──讓他覺得這一切都是命中註定。

