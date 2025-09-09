國都汽車 X 柴語錄跨界聯名 推線上公益路跑挺伊甸

和泰集團授權旗下經銷商國都汽車發起「TEAM國都 挺伊甸 RUN TO LOVE」公益計畫，攜手和泰產險與財團法人伊甸社會福利基金會(簡稱伊甸)合作，9日由國都汽車總經理黃明顯、和泰產險總經理顏思齊與伊甸鍾彥彬執行長共同出席活動起跑記者會，為身障者盡一分心力，目標捐百萬助伊甸基金會。

黃明顯指出，國都汽車近年積極深耕在地，持續關注社會議題並推動多項公益專案，涵蓋環境保護、偏鄉救助、獨居長者照護、兒少關懷及動物保護等領域，以實際行動回應社會需求，讓更多弱勢議題被看見。

根據衛福部最新統計，全台身心障礙人口已突破120萬人，相當於每20位國民中，就有1人為身障者。為回應日益增加的社福需求，國都汽車特別打造此次線上公益路跑，並跨界攜手超人氣插畫IP「柴語錄」療癒聯名。

本活動所得扣除必要成本後將全數捐贈伊甸，用以支持更多身心障礙者獲得全方位的照顧與服務。報名自9月10日（三）起開放，民眾可透過「HOTAI購」商城參加，誠摯邀請大家攜手加入，一起跑出愛的力量，為身障者盡一份心力。

此次公益計畫將以捐款總額一百萬為目標，除邀請車主與社會大眾共襄盛舉外，國都更率先邀請關係企業和泰產險協辦，以及贊助單位新光產險、泰安產險、兆豐產險、旺旺友聯產險、富邦產險、明台產險共同響應，期透過多方資源匯聚，凝聚更強大的公益能量，讓愛心的影響力成倍放大。

黃明顯進一步指出，和泰集團長年耕耘企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，發展多元的公益活動回饋社會；國都汽車與和泰產險以實際行動關懷身障者，期望讓身障者的需求與權益真正落實，並發揮拋磚引玉的效果，讓台灣成為一個更加包容與關愛的社會。