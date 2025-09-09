移工金融安全再升級 東聯互動以母語宣導防詐、讓每筆薪水安全送回家

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
東聯互動推廣金融防詐相關知識。圖／東聯互動提供
為提升外籍勞工金融安全與權益保障，東聯互動（7738）7日攜手台灣外籍工作者發展協會（GWO）與勞動部職業安全衛生署（OSHA）舉辦「合法金融匯款方式」及「金融詐騙防治」專題課程。由東聯互動的印尼團隊（Indomoney），透過母語的方式，向印尼籍勞工介紹金融安全、防詐教育與合法安全的匯款方式及管道，以保障勞工個人財務安全。

根據勞動部統計，截至今年7月底，在台移工人數已接近85萬人，這群辛勤付出的東南亞勞工，奠定了台灣勞動力的重要基礎，卻因語言隔閡與資訊落差，成為詐騙集團覬覦的對象。民間組織調查顯示，保守估計近三成（27%）移工曾遭遇詐騙。

此外，內政部警政署數據指出，台灣每月詐騙案件數量高達萬件，財產損失更累積超過新台幣60億元(出處：警政署)。如此龐大的規模，凸顯外籍勞工在金融安全與防詐教育上的需求，已是刻不容緩的社會課題。

東聯互動為興櫃公司，主要從事外籍移工國外小額匯兌業務，董事長為吳侑勳。今年上半年稅後純益1.83億元，每股純益（EPS）7.38元。

面對語言隔閡與資訊落差帶來的金融風險，東聯互動表示，公司致力於提供安全、便捷的科技金融服務，讓在台移工可以安心將其薪水匯款回家。不僅導入人工智能與科技金融監理，以客為尊、堅持普惠原則，提供高規格的跨國匯款服務，涵蓋印尼、越南、菲律賓與泰國多國勞工。希望透過先進的匯款解決方案，讓每位移工的生活更便利，同時降低受詐騙的風險，讓移工與家人都能安心。防詐不是口號，更是守護家人的責任。

偕同外籍工作者發展協會（GWO）透過淺顯易懂的影片，將資訊翻譯成多國語言，針對在台外籍勞工進行廣泛曝光。此舉在協助移工建立正確理財觀念、學會辨識各類金融風險，提升自我保護意識，確保個人財務安全。

東聯互動推廣金融防詐相關知識。圖／東聯互動提供
移工 東聯 詐騙集團

