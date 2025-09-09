魏應充化身業師 分享經營秘訣

好食好事基金會近年來持續推動「食農創生計畫」，成果斐然。9日，頂新和德基金捐助人代表魏應充親自走訪彰化兩大青創團隊百年醬油廠「新和春醬油」與「路葡萄莊園」，以「業師」身分親授經營秘訣，並以實務經驗點出關鍵突破方向，為青年創業者指引新契機。

魏應充此行首站來到創立於1921年的「新和春醬油」，與現任負責人張又升交流堅持傳承四代的乾式釀造工藝，隨後，他前往埔心的「路葡萄莊園」。第三代黃俊仕投入十多年建置自動化溫室系統，穩定產量並推動觀光，打造400公尺葡萄藤隧道吸引遊客。

談及為何親自訪視團隊，魏應充表示，好食好事基金會從2022年開始推動食農創生計畫，是為了在農村推動「青年返鄉的希望工程」。這些青創團隊代表著土地的新力量。基金會能做的，不是替他們決定方向，而是把舞台搭起來，把資源導進來，讓他們能少走冤枉路、專心去實踐夢想。並進一步補充：「每一年我都會來訪視，一方面是了解他們的需求，一方面是分享經驗。希望基金會真的能幫到他們，把年輕人留在農村。」