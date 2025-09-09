快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

魏應充化身業師 分享經營秘訣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
好食好事基金會近年來持續推動「食農創生計畫」捐助人代表魏應充化身業師，傳授經營秘訣。圖／業者提供
好食好事基金會近年來持續推動「食農創生計畫」捐助人代表魏應充化身業師，傳授經營秘訣。圖／業者提供

好食好事基金會近年來持續推動「食農創生計畫」，成果斐然。9日，頂新和德基金捐助人代表魏應充親自走訪彰化兩大青創團隊百年醬油廠「新和春醬油」與「路葡萄莊園」，以「業師」身分親授經營秘訣，並以實務經驗點出關鍵突破方向，為青年創業者指引新契機。

魏應充此行首站來到創立於1921年的「新和春醬油」，與現任負責人張又升交流堅持傳承四代的乾式釀造工藝，隨後，他前往埔心的「路葡萄莊園」。第三代黃俊仕投入十多年建置自動化溫室系統，穩定產量並推動觀光，打造400公尺葡萄藤隧道吸引遊客。

談及為何親自訪視團隊，魏應充表示，好食好事基金會從2022年開始推動食農創生計畫，是為了在農村推動「青年返鄉的希望工程」。這些青創團隊代表著土地的新力量。基金會能做的，不是替他們決定方向，而是把舞台搭起來，把資源導進來，讓他們能少走冤枉路、專心去實踐夢想。並進一步補充：「每一年我都會來訪視，一方面是了解他們的需求，一方面是分享經驗。希望基金會真的能幫到他們，把年輕人留在農村。」

好食好事基金會由頂新和德基金捐助，自2022年推動以來，食農創生計畫已協助28家青年團隊，提供84次專屬輔導、360人次培訓，並成功募集資金逾489萬元，達成率高達226%。今年度以「食農新四力」為題，選出八組團隊進行六個月密集輔導，協助他們完成產品開發與銷售循環，涵蓋傳統工藝、智慧農業到品牌再造，為地方產業注入新動能。

魏應充表示，好食好事基金會從2022年開始推動食農創生計畫，是為了在農村推動「青年返鄉的希望工程」。圖／業者提供
魏應充表示，好食好事基金會從2022年開始推動食農創生計畫，是為了在農村推動「青年返鄉的希望工程」。圖／業者提供
頂新和德基金捐助人代表魏應充以「業師」身分親授經營秘訣，並以實務經驗點出關鍵突破方向。圖／業者提供
頂新和德基金捐助人代表魏應充以「業師」身分親授經營秘訣，並以實務經驗點出關鍵突破方向。圖／業者提供
9日，頂新和德基金捐助人代表魏應充親自走訪彰化兩大青創團隊百年醬油廠「新和春醬油」與「路葡萄莊園」。圖／業者提供
9日，頂新和德基金捐助人代表魏應充親自走訪彰化兩大青創團隊百年醬油廠「新和春醬油」與「路葡萄莊園」。圖／業者提供

魏應充

延伸閱讀

泰國來取經！士林官邸大立菊揚名國際 研習團交流培育

才接三立八點檔！大牙發文聲援江祖平　「相信電視台也會秉公處理」

剛從家裡趕過來？歐陽娜娜「撩人蕾絲睡衣裙」化身行走的洋娃娃 蹲下視角輕鬆拿捏甜辣風太犯規

中職／魏應充手中接下新任務 林智勝還想幫助小朋友敲更多全壘打

相關新聞

中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世...

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

從「不被看好」到經典！帕西諾回憶麥可柯里昂試鏡

艾爾帕西諾在回憶錄《一片草葉》中透露，當年派拉蒙並不看好他演出麥可．柯里昂，甚至傾向選擇傑克．尼克遜、勞勃．瑞福等大明星。但在導演柯波拉的力挺下，他終於拿到角色，更意外發現自己外公竟出生於「柯里昂」──讓他覺得這一切都是命中註定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。