中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
延吉好室社宅僅釋出160戶，卻吸引高達3,014件申請。圖／取自「延吉好室」網頁

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世大運選手村社宅」將於10月9日提前公開抽籤，中籤者最快可在11月1日入住，比其他案型提早兩個月。

此次開放申請的三處社宅分別是台北市「延吉好室」、新北市警消專屬「保二安居」，以及「林口世大運選手村社宅」。據統計資料顯示，本次僅釋出654戶，受理申請卻高達3,828件，平均中籤率約17.1%。

其中，「延吉好室」競爭最激烈，釋出160戶，卻吸引高達3,014件申請，中籤率僅5.3%；「保二安居」釋出317戶，共收467件申請，中籤率約67.9%；林口案則釋出177戶，共有347件申請，中籤率約51%。

國家住都中心指出，民眾申請案件已進入審查與補件階段，申請人可透過「安居好室入口網」查詢進度，依目前規劃，「延吉好室」與「保二安居」將在11月19日抽籤，中籤者最快2026年1月1日入住；「林口世大運社宅」則因屬候補招租，提前在10月9日抽籤，最快今年11月1日即可入住。

住都中心強調，中央社宅將維持每季公告招租，讓民眾可持續申請。預估到今年底，全國完工社宅數將累計達4,396戶。

世大運 選手村

