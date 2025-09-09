快訊

100歲也是青春 玉山金邀日本建築家安藤忠雄來台分享「永遠的青春」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
日本建築大師安藤忠雄9月8日以「永遠的青春」為主題進行公益演講，期許每個人都能一直像顆青蘋果，保持學習態度與對世界的好奇心及熱情。圖／玉山金提供
日本建築大師安藤忠雄9月8日以「永遠的青春」為主題進行公益演講，期許每個人都能一直像顆青蘋果，保持學習態度與對世界的好奇心及熱情。圖／玉山金提供

玉山金控（2884）於8日邀請享譽國際的日本建築大師「安藤忠雄」來台，於台北國際會議中心舉辦大型公益演講，以「永遠的青春」為主題，分享其創作歷程與生命哲學，思索每個人在面對挫折與選擇時，如何保持一份純粹、堅定以及對世界的熱情，並勉勵所有人永遠保持好奇心與學習態度、勇敢追夢。

玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、天下雜誌發行人殷允芃及多位企業貴賓出席參與，並邀請許多大學建築設計相關科系之老師與學生們到場聆聽，活動現場吸引超過2,500人熱情參與，共同領略大師風采。

安藤忠雄先生曾獲得建築界最高殊榮「普立茲克建築獎」，設計哲學融入自然環境元素，讓建築與地形融合、與自然共好永續，並擅長運用清水混凝土作為建築主材料，搭配大量的線條、幾何元素，結合自然環境中的光、風、水等元素，創造出獨具詩意與禪意的空間，其建築作品遍布全球。獨特的設計理念及材質運用在現代建築界占有不可動搖的地位。

安藤忠雄先生在演講中分享：「青春並不是大家一般認為的20歲，只要你每一天認真的活著，就算活到100歲也是青春。」希望每個人都能一直像顆青蘋果，永遠保持學習態度，對世界保持好奇心與熱情、持續成長。並勉勵所有人「要勇敢追夢、築夢」，「實現夢想需要深思熟慮、克服各種困難」，只要持續努力往前進，就會實現夢想。

