快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
志聖以18.23億元標下的水湳經貿園區逢大段21地號土地，靠近台中超巨蛋預定地。記者宋健生／攝影
志聖以18.23億元標下的水湳經貿園區逢大段21地號土地，靠近台中超巨蛋預定地。記者宋健生／攝影

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段21地號土地，竟然由半導體設備大廠志聖（2467），以18.23億元、每坪單價單價超過112萬元標下，志聖表示，打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

此次地王相鄰上次惠宇建設以自然人名義出手的地王，位於水湳經貿園區，逢大段21地號、創研3用地，共計1,622.5坪，得標者以極度貼近底價出手，單價112.4萬元、總價18.23億元脫標。市場本以為是惠宇再度出手，不過最終是由上市公司志聖入手。

志聖今日公告，公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪(建坪3,752坪)，並進一步增購土地1,622.53坪，新的基地整體建坪規模將可達7,000以上，打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

志聖表示，新基地座落於水湳經貿園區，緊鄰逢甲大學共善樓。公司不僅積極支持在地學術，更將透過產學合作，深化人才與技術交流，形塑中部半導體與先進製造的創新聚落。

展望未來，新基地將發展為「中區營運中心 + 技術研發基地 + 半導體工程人才培訓中心+ 客戶製程Lab 」，整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點，支撐公司長期成長戰略。

台中市政府此次共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地競標，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，總標脫金額創近期新低，尤其標脫率連三次低於二成，顯示信用管制緊箍咒仍在。

此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區的逢大段21地號，該筆土地面積逾1,600坪，單價超過112萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖表示，該筆土地為三面臨路的完整地塊，且鄰地先前就被惠宇建設董事長採自然人身分以上百萬單價買下，加上台中超巨蛋的建設預定地，也座落逢大段，因此區段受超巨蛋的建設話題嘉惠，也讓該筆土地以逾112萬元的價碼，改寫逢大段的區段地價新高。

志聖新研發基地緊鄰逢甲大學共善樓，未來將透過產學合作深化人才與技術交流。記者宋健生／攝影
志聖新研發基地緊鄰逢甲大學共善樓，未來將透過產學合作深化人才與技術交流。記者宋健生／攝影

志聖 半導體 上市公司 土地標售

延伸閱讀

台南科技產業專區開發啟動 預定115年底開工

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

「台南科技產業專區」啟動開發 補足南科半導體上游產業鏈缺口

土地取得優惠 業者赴菲最大誘因

相關新聞

玉山、臺北大學攜手安藤忠雄設計玉山永續講堂 斥資7.3億元2028年完工

玉山銀行捐建臺北大學「玉山永續講堂」，於9日舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴以及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念...

天條鬆綁沒奏效？台中市標地總標脫率連三次低於二成

天條鬆綁沒奏效？台中市政府9日舉辦第三次土地標售，共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地...

新青安鬆綁「緊箍咒」仍在？ 台中售地標脫率連3次低於2成

台中市今標售173筆土地，投標狀況不理想，總計有效標38封，最終標出31筆土地，脫率僅17.9%，今年已連3場皆低於2成...

小宅10年暴增42.7萬宅 專家揭3大隱憂

高房價、少子化、小家庭化的大趨勢下，台灣迅速朝向小宅化發展，據統計，25坪內小宅住宅存量，近十年狂增42.7萬宅，遠高於...

天條鬆綁沒奏效 台中標地僅17%標脫、金額創新低

本次台中市土地標售共釋出173筆土地，總底價將近227億元，雖然行政院鬆綁新青安，但投標狀況不理想，總計有效標封數僅38...

李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎

台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。