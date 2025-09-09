台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地
台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段21地號土地，竟然由半導體設備大廠志聖（2467），以18.23億元、每坪單價單價超過112萬元標下，志聖表示，打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。
此次地王相鄰上次惠宇建設以自然人名義出手的地王，位於水湳經貿園區，逢大段21地號、創研3用地，共計1,622.5坪，得標者以極度貼近底價出手，單價112.4萬元、總價18.23億元脫標。市場本以為是惠宇再度出手，不過最終是由上市公司志聖入手。
志聖今日公告，公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪(建坪3,752坪)，並進一步增購土地1,622.53坪，新的基地整體建坪規模將可達7,000以上，打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。
志聖表示，新基地座落於水湳經貿園區，緊鄰逢甲大學共善樓。公司不僅積極支持在地學術，更將透過產學合作，深化人才與技術交流，形塑中部半導體與先進製造的創新聚落。
展望未來，新基地將發展為「中區營運中心 + 技術研發基地 + 半導體工程人才培訓中心+ 客戶製程Lab 」，整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點，支撐公司長期成長戰略。
台中市政府此次共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地競標，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，總標脫金額創近期新低，尤其標脫率連三次低於二成，顯示信用管制緊箍咒仍在。
此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區的逢大段21地號，該筆土地面積逾1,600坪，單價超過112萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。
台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖表示，該筆土地為三面臨路的完整地塊，且鄰地先前就被惠宇建設董事長採自然人身分以上百萬單價買下，加上台中超巨蛋的建設預定地，也座落逢大段，因此區段受超巨蛋的建設話題嘉惠，也讓該筆土地以逾112萬元的價碼，改寫逢大段的區段地價新高。
