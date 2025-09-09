momo供應商ESG學苑攜手逾百供應商 號召產業共迎2050淨零

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

momo富邦媒（8454）體科技9日舉辦第二屆「momo供應商ESG學苑」，公布「綠活會員」規模已突破70萬人，累計帶動減碳超過230公噸，相當於近兩萬棵樹一年的碳匯量。

momo以「永續綠生活宣言」為主軸，鼓勵供應商積極推動產品減碳與申請環保標章，號召食品、家電、美妝、3C等逾百供應商共同響應。環境部長彭啟明也到場致詞，肯定momo發揮電商平台影響力、串聯供應鏈響應政府「淨零綠生活」政策。

momo正以平台力量引領台灣零售業的低碳轉型，不僅率先推動綠色物流、循環包裝與智慧倉儲，更把永續視為重塑產業規則的核心競爭力。自2023年推出「綠活會員」以來，已超過70萬名消費者參與，2024年更透過低碳配送與循環包裝減少逾230公噸碳排放，相當於近兩萬棵樹的年碳匯。momo總經理谷元宏表示，momo不僅追求自我減碳，更要驅動整個供應鏈升級、改變消費模式，「我們的目標是推動永續消費邁向市場主流，打造下一個世代的零售新標準。」

今年的「供應商ESG學苑」不僅聚焦最新全球永續消費趨勢，也強調環保標章的推廣與實務操作。momo表示，將持續提供資源與工具，協助供應商跟進淨零目標與有效運用政府資源，推動更多商品取得環保標章，讓永續商品在市場上更容易被消費者看見與選擇。也透過「綠活會員」與今年上線的「綠活點數」機制，設計誘因鼓勵消費者優先購買「綠活標籤」商品，進一步擴大綠色消費的規模效應。

momo以「綠活電商領航者」自許，率先在通路端導入集中配送、循環包裝等減碳措施，更積極串聯供應鏈與消費端，攜手推動綠色商品市場成長，讓永續商品真正走進消費者的日常選擇。「momo供應商ESG學苑」自去年首辦以來獲得廣泛迴響，今年更吸引逾百食品、家電、美妝、3C等產業供應商參與，展現產業對永續轉型的決心與行動力。momo強調，邁向淨零並非單一企業的責任，而是整個零售產業必須共同承擔的使命，呼籲更多業者投入，攜手打造台灣最大的永續消費市場，加速邁向2050淨零願景。

