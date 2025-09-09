快訊

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

聯合新聞網／ 艾爾．帕西諾
奧斯卡影帝艾爾·帕西諾在回憶錄《一片草葉》中，艾爾．帕西諾回顧自己與「方法演技」的關聯。他坦言從未真正理解外界的標籤，對他而言，演戲就是設法讓角色「活起來」。他也分享在演員工作室的經歷，那裡不是學校，而是藝術家彼此交流與實驗的空間，讓他在失落時依舊能保持創作的火花。（美聯社、取自IMDb）
〈我還沒準備好〉

這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演一段，底下的評審以及同儕可能是李．史特拉斯堡、保羅．紐曼、艾倫．鮑絲汀（Ellen Burstyn），你可以獲得他們的評論，且不會遭到羞辱或猛烈抨擊。

這個地方是給演員、導演和劇作家跟其他藝術家交換意見的。除了發掘新事物，沒人會要求你任何東西。你可以排練一齣戲或一段電影（別人不會讓你在臺上演的那種）， 最後再將它帶出工作室、呈現給世人。或者你可以在那裡坐好幾年，甚至不表演，只是出席。想像一下，當你失業了，在人行道踱步或在房間獨處時，有個這樣的地方能讓你保持創作的火花。

方舟文化《一片草葉：Sonny Boy艾爾．帕西諾》作者：艾爾．帕西諾
方舟文化《一片草葉：Sonny Boy艾爾．帕西諾》作者：艾爾．帕西諾

演員工作室並沒有一套「方法」。每個來的人都有自己的方法。寫作有沒有方法？ 有啦，你要拿起筆來。你不會問小提琴家或大提琴家「你用什麼方法？」他們就是練習。

然而從小開始，人們就說我是「方法派演員」，而我不懂他們在說什麼。方法？我就只是在戲裡飾演一個角色。我怎麼觀察它、並且讓它活起來，那就是我的任務，那就是我追求的目標。設法讓某個東西活起來，這樣它才能浸透我。但當時我不知道怎麼跟齊費里尼或任何人表達這件事。

（本文摘自方舟文化《一片草葉：Sonny Boy艾爾．帕西諾》作者：艾爾．帕西諾）

