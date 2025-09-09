從「不被看好」到經典！帕西諾回憶麥可柯里昂試鏡

〈來自柯里昂，飾演柯里昂〉

派拉蒙其實不想讓我演麥可．柯里昂。

他們想要的是傑克．尼克遜（Jack Nicholson）、勞勃．瑞福（Robert Redford），他們想要華倫．比提（Warren Beatty）或雷恩．歐尼爾（Ryan O’Neal）。

在原作中，普佐讓麥可自稱「柯里昂家族的娘娘腔」。他的長相設定是個矮小、黑髮的柔弱美男子，任誰都不會覺得有威脅。他實在不像製片廠中意的那些男演員。但這並不代表這角色非得是我不可。

然而，這就表示我必須為這個角色參加試鏡，而我之前從來沒做過。更別說我還必須搭飛機去西岸，我真的很不想搭飛機。我才不在乎它是《教父》！我不想去加州。但布雷格曼跟我說：「你給我搭上那臺他媽的飛機 ！」然後拿了一瓶威士忌給我，讓我在飛機上壯膽。我這樣就去了。

派拉蒙先前已經駁回了柯波拉的所有選角。連詹姆士．肯恩（James Caan）、勞勃． 杜瓦（Robert Duvall）這兩位實力派演員也拒絕了；老天，他們甚至連白蘭度都不喜歡 ！ 所以當我走進製片廠時，我就覺得他們想必也不要我吧。而且當時還有許多年輕演員也在試鏡麥可這個角色。這種感覺實在令我不悅。但還好，《毒海鴛鴦》幫了我一把。雖然電影還沒上映，不過沙茲堡給派拉蒙看了一小段（八分鐘）我的演出，說服製片廠至少給我一次機會。

這部片子幕後風波不斷，所有人都聽說了。派拉蒙高層對彼此都很憤怒，吵得非常凶。到哪裡都感受得到緊張的氣氛。於是我讓自己的內心進入一種禪定境界──「一切都會過去的」。我跟自己說：進入角色吧。這場戲發生了什麼事？你要去哪裡？你從哪裡來？為什麼你在這裡？

我撐過了幾天試鏡── 身穿麥可的軍服，臉上露出卑微表情。我總是這副表情。我猜這是一種偽裝，因為它能讓我度過所有難關。但我必須說，他們選來試鏡的片段根本不是最適合的一場戲。

那一幕是麥可在電影開頭的婚禮戲中，向女友凱（Kay）解釋自己家真正的事業，以及他父親的生意和家族成員。這是一段枯燥乏味的資訊交代場面，只有我跟黛安．基頓（Diane Keaton）坐在單調的小桌旁、喝著紅酒（其實只是白開水），而我一邊聊起西西里的婚禮習俗。

這一段完全表現不出角色的衝擊力。我對麥可的解讀就像在種花：我要對這個故事投入一定時間，花朵才會成長。我該怎麼在這場戲中，傳達我對他的看法？我無法在這場戲中把他演出來，根本不可能，誰來演都沒戲。

但讓我跟你說個祕密──柯波拉就是想要我來演。

他選了我，而我也很清楚。對演員來說，沒有任何事情比得上「導演想要你來演」， 這是最棒的禮物了。他還送我另一個禮物：黛安．基頓。他手上還有幾個女演員在試鏡凱這個角色，但既然讓我和黛安搭檔，就說明她很有機會。

我知道她的生涯表現優異，曾在百老匯演出音樂劇《毛髮》（Hair），以及跟伍迪． 艾倫（Woody Allen）合演《呆頭鵝》（Play It Again, Sam）。試鏡前幾天，我跟黛安在林肯表演藝術中心（Lincoln Center）內一間酒吧見面，我們一拍即合。她既健談又幽默， 而她也覺得我很有趣。我立刻就覺得自己多了一個朋友、盟友。

當我確定拿到這個角色時，馬上就打電話告訴外婆：「妳知道嗎！我要演《教父》了！我要演麥可．柯里昂。」

她說：「喔，小夥子你聽好囉！你外公就是在柯里昂出生的，那裡就是他的故鄉。」

我根本不知道外公的過去，只知道他來自西西里── 自從外公來到美國（而且沒人追過來）後，他就沒再提過故鄉了。現在，我突然發現他來自「柯里昂」，也就是麥可這個角色和家族的姓氏來源？我心想，冥冥之中一定有某種力量在幫我，不然，怎麼可能會發生這種不可思議的事──我竟然真的演上了《教父》？

（本文摘自方舟文化《一片草葉：Sonny Boy艾爾．帕西諾》作者：艾爾．帕西諾）