快訊

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

志聖砸18.23億元打造新營運研發基地 邁向百億元營收目標

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖帶頭號召的G2C+聯盟今年滿五周年，圖為志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中攝影
志聖帶頭號召的G2C+聯盟今年滿五周年，圖為志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中攝影

志聖（2467）今日公告公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪（建坪3,752坪），並進一步增購土地1,622.53坪，新的基地整體建坪規模將可達7,000以上，打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

展望未來，志聖期許，透過營運規模擴張、研發能量累積、人才培訓與產學聯盟，我們將逐步實現跨世代的競爭力提升，並以此為基礎，邁向百億元營收的戰略目標，打造永續成長的企業格局。

志聖提到，新基地座落於水湳經貿園區，緊鄰逢甲大學共善樓。我們不僅積極支持在地學術，更將透過產學合作，深化人才與技術交流，形塑中部半導體與先進製造的創新聚落。新基地將發展為「中區營運中心 + 技術研發基地 + 半導體工程人才培訓中心+ 客戶製程Lab 」，整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點，支撐公司長期成長戰略。

志聖提到，在地研發與服務升級，將大幅提升在地技術服務能量，縮短客戶開發與維護時程，並強化研發深度與速度，成為中台灣半導體與先進封裝產業的重要技術支援樞紐。

志聖 半導體 新台幣

延伸閱讀

志聖 搶進AI封裝商機

志聖、均豪與均華聯盟5週年 營收年複合成長6.83%

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

逢甲大學校樹壓死碩一生 校方暑假總體檢移除22棵危險樹木

相關新聞

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

從「不被看好」到經典！帕西諾回憶麥可柯里昂試鏡

艾爾帕西諾在回憶錄《一片草葉》中透露，當年派拉蒙並不看好他演出麥可．柯里昂，甚至傾向選擇傑克．尼克遜、勞勃．瑞福等大明星。但在導演柯波拉的力挺下，他終於拿到角色，更意外發現自己外公竟出生於「柯里昂」──讓他覺得這一切都是命中註定。

志聖砸18.23億元打造新營運研發基地 邁向百億元營收目標

志聖（2467）今日公告公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪（建坪3,752坪），並進一步增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。