台中新光三越9月10日開始進貨 復業感謝祭規劃27日登場

因氣爆事件停業七個月的台中新光三越百貨，9日依計畫函報台中市政府都發局，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9月25日完成全館各樓層進貨。據了解，台中新光三越內部規劃，9月27日至10月8日舉辦「復業感謝祭」，正式復業營運。

另外，10月9日至10月13日舉行周年VIP預購，10月17日至11月11日為周年慶檔期。不過，這一切仍要視市府9月15日複查結果才能定案。

台中新光三越百貨在恢復營業前，有先行進貨需求，台中市都發局已於8月28日備查業者所提的「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」。該計畫載明分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，確保公共安全。

都發局說明，新光三越公司原規劃於9月5日辦理6樓進貨，但同時該百貨其他樓層也在進行第三公正單位公共安全和消防系統檢查；而消防系統測試，會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有第三公正單位安檢進行，為避免動線紊亂等問題，故無法如期於9月5日起進貨。

都發局表示，新光三越已於今日依計畫函報，因上述因素均已規劃排除，廠商可依管制於9月10日上午9時起開始進貨，預計至9月25日完成全館各樓層進貨，都發局也同意備查，進貨期間須確實依原核准計畫實施管制，以確保公共安全。

都發局長李正偉再次強調，新光三越後續進貨完成後，仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，且建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。