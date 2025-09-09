快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中新光三越百貨外觀施工架陸續拆架，傳出復業感謝祭將於9月27日登場。記者宋健生／攝影
因氣爆事件停業七個月的台中新光三越百貨，9日依計畫函報台中市政府都發局，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9月25日完成全館各樓層進貨。據了解，台中新光三越內部規劃，9月27日至10月8日舉辦「復業感謝祭」，正式復業營運。

另外，10月9日至10月13日舉行周年VIP預購，10月17日至11月11日為周年慶檔期。不過，這一切仍要視市府9月15日複查結果才能定案。

台中新光三越百貨在恢復營業前，有先行進貨需求，台中市都發局已於8月28日備查業者所提的「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」。該計畫載明分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，確保公共安全。

都發局說明，新光三越公司原規劃於9月5日辦理6樓進貨，但同時該百貨其他樓層也在進行第三公正單位公共安全和消防系統檢查；而消防系統測試，會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有第三公正單位安檢進行，為避免動線紊亂等問題，故無法如期於9月5日起進貨。

都發局表示，新光三越已於今日依計畫函報，因上述因素均已規劃排除，廠商可依管制於9月10日上午9時起開始進貨，預計至9月25日完成全館各樓層進貨，都發局也同意備查，進貨期間須確實依原核准計畫實施管制，以確保公共安全。

都發局長李正偉再次強調，新光三越後續進貨完成後，仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，且建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。

建築物 周年慶 新光三越

相關新聞

志聖砸18.23億元打造新營運研發基地 邁向百億元營收目標

志聖（2467）今日公告公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪（建坪3,752坪），並進一步增...

台中新光三越9月10日開始進貨 復業感謝祭規劃27日登場

因氣爆事件停業七個月的台中新光三越百貨，9日依計畫函報台中市政府都發局，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9...

太扯！上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

奈米醫材（6612）8日公告，旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭...

「松山民權東公辦都更案」完工 信義房屋看好周邊軍宅、國宅受惠

位於松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」，今年5月已取得使用執照，由冠德建設出資32億元打造兩棟鑽石級智慧綠建築大樓，其...

玉山、臺北大學攜手安藤忠雄設計玉山永續講堂 斥資7.3億元2028年完工

玉山銀行捐建臺北大學「玉山永續講堂」，於9日舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴以及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念...

天條鬆綁沒奏效？台中市標地總標脫率連三次低於二成

天條鬆綁沒奏效？台中市政府9日舉辦第三次土地標售，共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地...

