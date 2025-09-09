大陸車市發威！用鋼需求大量提升 鋼價穩定向上
鋼市基本盤穩健，用鋼產業同樣有亮麗表現。中國大陸公布最新汽車銷售數字，8月乘用車市場零售199.5萬輛，較去年同期成長4.6%、季增8.2%；今年前8個月乘用汽車累計零售1,474萬輛，年增達9.5%。
中鋼（2002）專家表示，一部家用汽車所需的鋼材用量約在0.9公噸至1.5公噸間，會依照車種、車身結構與材料替代比率有所不同；SUV休旅車因車體較大且結構強化，用鋼量更多，卡車、公車等商用車對鋼鐵的需求上達3至5公噸甚至更高，因此當車市甦醒，鋼鐵去化將獲得推展、正向走揚。
另一方面，中國大陸近幾日鋼鐵黑色系期貨大面積上漲，現貨均價雖漲跌互現，但買氣轉強。唐山小鋼胚續漲重返每公噸人民幣3,000元關卡；熱軋、鋼筋等大宗鋼材同樣漲多跌少。
