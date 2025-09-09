快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

大陸車市發威！用鋼需求大量提升 鋼價穩定向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼市基本盤穩健，用鋼產業同樣有亮麗表現。中國大陸公布最新汽車銷售數字，8月乘用車市場零售199.5萬輛，較去年同期成長4.6%、季增8.2%；今年前8個月乘用汽車累計零售1,474萬輛，年增達9.5%。

中鋼（2002）專家表示，一部家用汽車所需的鋼材用量約在0.9公噸至1.5公噸間，會依照車種、車身結構與材料替代比率有所不同；SUV休旅車因車體較大且結構強化，用鋼量更多，卡車、公車等商用車對鋼鐵的需求上達3至5公噸甚至更高，因此當車市甦醒，鋼鐵去化將獲得推展、正向走揚。

另一方面，中國大陸近幾日鋼鐵黑色系期貨大面積上漲，現貨均價雖漲跌互現，但買氣轉強。唐山小鋼胚續漲重返每公噸人民幣3,000元關卡；熱軋、鋼筋等大宗鋼材同樣漲多跌少。

鋼鐵

延伸閱讀

蘋果AI攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

Custin 2.0T打頭陣！Hyundai宣布Inster、Palisade今年底前接續登場！

相關新聞

志聖砸18.23億元打造新營運研發基地 邁向百億元營收目標

志聖（2467）今日公告公司規劃投入新台幣18.23億元，結合現有台中廠地坪1,500坪（建坪3,752坪），並進一步增...

台中新光三越9月10日開始進貨 復業感謝祭規劃27日登場

因氣爆事件停業七個月的台中新光三越百貨，9日依計畫函報台中市政府都發局，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9...

太扯！上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

奈米醫材（6612）8日公告，旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭...

「松山民權東公辦都更案」完工 信義房屋看好周邊軍宅、國宅受惠

位於松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」，今年5月已取得使用執照，由冠德建設出資32億元打造兩棟鑽石級智慧綠建築大樓，其...

玉山、臺北大學攜手安藤忠雄設計玉山永續講堂 斥資7.3億元2028年完工

玉山銀行捐建臺北大學「玉山永續講堂」，於9日舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴以及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念...

天條鬆綁沒奏效？台中市標地總標脫率連三次低於二成

天條鬆綁沒奏效？台中市政府9日舉辦第三次土地標售，共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。