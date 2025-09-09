麗豐營收／8月3.23億元 月增4％、年減2.08%

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）9日公布8月合併營收3.23億元，月增4%、年減2.08%，若以人民幣計算，8月營收為人民幣0.77億元，較上月營收成長1％、較去年同期成長5％，展現集團在市場挑戰下堅實的成長。累計2025年1至8月合併營收達新台幣23.83億元，較去年同期減少11％。

麗豐-KY表示，集團長期以來對於克麗緹娜品牌品質維持一貫的堅持，對於加盟門店持續輔導、賦能及管理，以確保達到品牌標準化的要求，今年中國門店數量雖因市場環境而有所精簡，但藉由推出符合市場需求、季節的新產品，與加盟門店專業能力和服務品質建設的持續推動，並協助門店統一營運線上本地生活服務平台，實現單店營收與客單價的顯著提升，也增強品牌高端形象與客戶黏著度，是麗豐連續三個月營收月增的主要原因。

根據中研普華產業研究院最新研究報告顯示，中國高端美容市場與大眾市場已開始明顯分化，消費者逐漸從單純「價格導向」轉向「價值導向」，對於產品的科技含量、安全認證與專業背書愈加重視。

麗豐緊扣這一趨勢，專注於中高端美容市場的主營運品牌克麗緹娜以其「高端護膚＋健康生活」定位，在市場洗牌中逆勢突圍，且中國市場亦呈現出線上線下通路藉由「體驗＋服務」建構差異化壁壘態勢，並將產品定位從「功能型」推升至「價值型」，成功擴大品牌影響力，不僅吸引核心高消費力族群回流，也拓展了中產階級與新興年輕消費客群。

展望2025年，麗豐-KY期待中國消費市場結構轉變的新格局，同時伴隨著中國政府加強對直播電商行業的穿透式監管下，依賴線上流量與低合規成本的業態面臨挑戰，反而凸顯麗豐-KY憑藉克麗緹娜遍布全國的實體門市網絡與標準化專業服務，能提供高信任度且合規的消費體驗，進一步放大差異化優勢。

麗豐-KY指出，在產業快速轉型的浪潮下，不僅靠產品線齊發展現韌性，更透過「角色重構與破局轉型」，賦予品牌與業務全新的價值鏈定位。下半年將憑藉「單店效益提升」、「產品組合優化」及「線上線下協同」三大驅動力，有信心在挑戰中開創新局，預期營運將延續穩健向上的趨勢，為長期發展奠定更堅實的基礎。

同時八月底麗豐自行編製的「2024年永續報告書」已上傳公告，在致力於為股東創造穩定回報的同時，也積極落實各項ESG的工作項目。

麗豐 營收 消費

