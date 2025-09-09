揚秦營收／暑期餐飲加持 8月2.69億元、月增3.97%創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

揚秦（2755）於9日公布8月自結營收，8月營收2.69億元，年增17.33%，月增3.97%，創單月歷史新高紀錄。

累計今年1月至8月營收19.61億元，較去年同期增加19.94%，同創歷史新高。揚秦表示，受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季，旗下各餐飲品牌營運表現亮麗，營收持續攀高。

揚秦總經理林麗玲表示，在暑期旺季及各品牌店數持續增長帶動下，揚秦單月營收再創歷史新高，揚秦營運主力品牌「麥味登」在暑假期間，門市的來客數與客單價皆有所提升，商品銷售暢旺，營收同步攀高。火鍋品牌「涮金鍋」受惠於暑假旺季推動人潮以及父親節聚餐商機，即使天氣炎熱，仍擋不住闔家歡聚時對於吃火鍋的喜愛，持續為營運挹注動能。

展望後市，林麗玲表示，下半年將加速各品牌的展店進度，今年最後一場加盟展「台北國際連鎖加盟創業展－秋季展」將於9月19至22日在台北世貿一館舉行，揚秦加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將連袂參展，展場推出限時限量優惠價，總部並提供加盟「麥味登」最高80萬元、加盟「炸雞大獅」最高30萬元的無息分期，大大降低創業者的資金壓力，成功開店者並將加贈兩台數位電視等好禮，加速擴大加盟門市，持續為營運動能添柴加火。

以直營為主的火鍋品牌「涮金鍋」第四家門市「桃園經國店」已於8月底正式營運，第五家門市已選定進駐桃園市中壢區的海華商圈，商圈含括18個社區約有5000多戶的規模，新門市占地約80坪，預計將於十月底開幕，加速展店迎接秋冬火鍋旺季。

此外，林麗玲表示，新品牌「檳城煎蕊」首店進駐人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店後，廣受消費者好評，未來將持續進駐高人流的百貨商圈，擴大揚秦發展多品牌的美食版圖。

截至目前，「麥味登」總店數927家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數5家，「檳城煎蕊」店數1家。

