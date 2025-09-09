太扯！上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
奈米醫材（6612）8日公告，旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭冒名發送虛假電子郵件，導致應收的現金股利遭匯入假帳號，金額高達 142.5萬美元（約新台幣4,600萬元）。示意圖／AI生成
奈米醫材（6612）8日公告，旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭冒名發送虛假電子郵件，導致應收的現金股利遭匯入假帳號，金額高達 142.5萬美元（約新台幣4,600萬元）。公司已通報銀行及美國聯邦調查局（FBI），目前正持續追查資金流向，最終損失金額仍待調查釐清。

公司說明，事件源於另一重要子公司MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.（MBI）於8月20日董事會決議發放現金股利150萬美元，其中奈米醫材獲配7.5萬美元，ASTVC-US則應收142.5萬美元。不過，MBI在匯款確認過程中收到遭冒名偽造的電子郵件，依照該郵件指示將142.5萬美元匯入假帳號，事後經確認才發現遭遇詐騙。

奈米醫材指出，MBI已於8月24日發出匯款確認信件，但ASTVC-US並未收到該封郵件，隔日MBI收到的回覆則為遭冒名之虛假帳號資訊。目前相關款項已遭提領，銀行端正追查資金流向，美國FBI亦已受理調查。公司坦言，若無法追回，預估最大損失將達142.5萬美元，且無保險理賠可覆蓋。

奈米醫材強調，後續將全力配合調查，並檢討內部控管程序，強化防範詐騙郵件的教育訓練及應變措施，以降低類似事件再度發生的風險。

