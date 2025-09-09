「松山民權東公辦都更案」完工 信義房屋看好周邊軍宅、國宅受惠

位於松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」，今年5月已取得使用執照，由冠德建設出資32億元打造兩棟鑽石級智慧綠建築大樓，其中B基地大樓由國防部分回，作為住宅使用，A基地大樓興建地下4層、地上15層的商辦大樓，打造永續商辦，信義房屋專家表示，過去該區域因為新建設較少，價值被低估，但近期有許多都更案動工，新大樓落成後，都市風貌將煥然一新，周邊的軍宅、國宅也獲得青睞。

根據北市都市更新處資料顯示，「松山民權東公辦都更案」位於民權東路大道第一排、松山機場國門前，敦化北路、復興北路雙大道在側，近鄰企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，並以捷運文湖線串聯城市生活圈。

信義房屋民生店專案經理陳泓源表示，民權東路3段旁就是松山機場，而民權東路與民權西路是通往內湖科學園區的重要幹道，周邊又有敦化北路、復興北路通往松山機場，是重要的交通十字軸心，地理位置優越。

陳泓源表示，「松山民權東公辦都更案」，土地為國防部所有，一旁是黃埔新村，過去為老眷村廢地，一直未妥善利用，蓋好公辦都更新大樓後，一樓有超商、連鎖美食進駐，為當地增添新地標，周遭街廓煥然一新。

而民權東路以北，過去房價被低估跟壓抑，也因有新建設，周邊的軍宅與國宅也受惠，陳泓源表示，周邊有壽園國宅、自立新城、民權新城，軍宅屋齡約30年、國宅屋齡約40年，公寓單價約70萬上下，小坪數單價可上75萬左右，電梯大樓的物件單價則是8字頭，區域內的小坪數社區如小富邦、敦北圓頂，近期已有9字頭的成交價。

陳泓源分析，購屋族群大部分是有地域關連性的客戶，近年也有一些是從大安、信義區移民過來的換屋族群，同樣總價5~6千萬的預算，在大安區可能看不到什麼滿意的物件，而若是從大安區到松山區，則可以買到屋齡20~30年左右的國軍宅，其大多都有大面積的中庭腹地、完善的社區管理和車位的規劃，早期軍宅的原住戶多為校級以上軍官，居民品質好，社區基金充裕、管理費優惠，算是CP值相當高的住宅選擇。

陳泓源進一步分析，敦化北路近幾年一直都有大型開發案，包括凱基金控大樓（原址是救國團臺北學苑、目前高樓層為嘉佩樂酒店）、環亞大樓都更案、台塑總部大樓、玉山銀行企業總部、全球人壽企業總部、西華飯店都更案、國泰環宇大樓都更案、國泰世華敦北大樓都更案等，於敦化北路週遭目前約有7-8個都更案進行中。

陳泓源表示，當地的商辦屋齡大多40年，少數30年，商圈正缺乏屋齡較新的商辦大樓，目前陸續有3-4個BOT案，可望為當地商辦增添新動能。