仁新子公司Belite辦理私募 推進眼部新藥開發

中央社／ 台北9日電

仁新醫藥代子公司Belite公告，與多家國際醫療生技投資機構簽訂私募股權協議，將募集約1.25億美元；若未來投資人全數行使權證，可再增資約1.5億美元，合計高達2.75億美元（約新台幣84億元），將支持推進眼部新藥開發。

仁新醫藥今天透過新聞稿表示，此次私募由美國投資顧問公司RA Capital領投，並有Eventide、MarshalWace、RTW、Soleus及Vestal Point等機構參與。RACapital成立於2004年，長期專注醫療生技投資，是全球活躍的產業投資機構之一。

仁新醫藥指出，在扣除任何與發行相關的費用前，此次私募將募集約1.25億美元（約新台幣38億元），以每股64美元（約新台幣1948元）發行1股普通股（Ordinary Share）及1單位權證（Warrant），每單位權證得以履約價格76.8美元（約新台幣2338元）認購1股普通股。

此次發行權證履約價格為每單位76.8美元，比私募認購價格溢價20%，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外約1.5億美元資金（約新台幣46億元），私募預計將於美東時間9月9日完成，但仍須滿足慣例交割條件。

Belite董事長暨執行長林雨新指出，全球醫療生技投資機構的支持，有助持續推動創新療法；此次募資反映投資人對眼部新藥潛力的信任，此藥物鎖定治療遺傳性視網膜失養症斯特格病變（STGD1）及晚期乾性黃斑部病變（GA）。

仁新醫藥指出，Belite自去年4月以來，一年半內已多次獲得國際大型投資機構資金挹注，並達成多項新藥研發里程碑。此次資金將為長期發展提供基礎，未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化的腳步。

