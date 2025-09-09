玉山、臺北大學攜手安藤忠雄設計玉山永續講堂 斥資7.3億元2028年完工

玉山銀行捐建臺北大學「玉山永續講堂」，於9日舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴以及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念，玉山金控（2884）創辦人黃永仁、董事長黃男州、臺北大學校長林道通，以及玉山員工、北大師生代表一同見證動土典禮並給予祝福。黃男州表示，從整地、設計到興建完成共斥資7.3億，日後維運基金也有創辦人等玉山人捐贈，達成永續運營。

玉山永續講堂由享譽全球的日本建築大師安藤忠雄所設計，運用質樸天然的清水混凝土材料，以簡約線條與幾何形狀的建築風格，結合陽光、湖水與森林等大自然環境元素，創造出獨特光影變化與靜謐的氛圍。安藤先生分享到，在這片非常難得綠意環繞與湖水相伴的校園裡，設計以敬天愛人、永續未來為核心精神的講堂，將讓來自世界各地的智慧可以在此匯聚交流，共同關注人類與地球未來。

臺北大學長期重視人才培育與永續發展，孕育許多法商專業與人文關懷的人才，更積極響應國際永續趨勢，協助政府與產業投入永續轉型行動，也是玉山重要的產學合作夥伴。過去一年多來，雙方團隊在交流永續講堂的構想，時任李承嘉校長非常支持，並期盼未來在ESG方面的合作，為台灣發揮更大的永續影響力。臺北大學也表示，ESG永續議題已經由倡議，進入到行動及落實的階段，玉山永續講堂除了繼續深化交流與倡議外，更代表玉山與臺北大學共同推動與擴大永續轉型的決心與行動。

玉山銀行董事長黃男州表示：「面對2050淨零轉型的挑戰，造就培育更多優秀永續人才、強化國家未來競爭力，是玉山攜手臺北大學建置玉山永續講堂的初心，此講堂將成為培育永續創新人才的重要基地，結合雙方人文關懷與金融法商專業，共同實現這份對未來永續發展的承諾。」