天條鬆綁沒奏效？台中市標地總標脫率連三次低於二成

天條鬆綁沒奏效？台中市政府9日舉辦第三次土地標售，共釋出173筆土地，總底價超過227億元，計有41封標單參與34筆土地競標，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，總標脫金額創近期新低，尤其標脫率連三次低於二成，顯示信用管制緊箍咒仍在。

此次台中市土地標售共釋出173筆土地，總底價將近227億元，但投標狀況仍不盡理想，計有41封標單參與34筆土地的競標，其中樂田段有3筆土地共3封標單作廢，總計有效標封數38封，最終標出31筆土地。

整體標脫率僅17.9%，略高於6月的17.6%，土地標售的標脫率已連續三次低於二成。整體溢價率也只有1.3%，標脫總金額41.4億元，更是近期標售的新低，顯示買家出價十分保守，市場氣氛似乎未因金管會鬆綁《銀行法》72-2天條轉熱。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次台中市土地標售釋出的土地，許多皆為先前未標脫的標的，備受關注的水湳經貿園區，本次並無釋出高容積率的文商段標的，釋出的土地以創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對較低。

十三期、十四期的土地多半狹長零碎，也不利於建商獨立開發，但對有意購地自建的買家反倒具吸引力，所以標脫的土地，半數都是低於百坪的低總價標的。

由於此次標售不少自然人買家參與投標，對投標規範的熟悉度不如專業業者，因此無效標單的廢標比例較以往稍高；加上自然人買家的追價能力不如建商，建商投標也不積極，因此標售的溢價率相當低調，所有標脫的土地，溢價率都低於一成。

此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區的逢大段21地號，該筆土地面積逾1,600坪，單價超過112萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖表示，該筆土地為三面臨路的完整地塊，且鄰地先前就被惠宇建設董事長採自然人身分以上百萬單價買下，加上台中超巨蛋的建設預定地，也座落逢大段，因此區段受超巨蛋的建設話題嘉惠，也讓該筆土地以逾112萬元的價碼，改寫逢大段的區段地價新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，日前金管會鬆綁銀行的不動產放款天條，但對建商而言幫助不大，畢竟央行的信用管制緊箍咒仍在，建商購地貸款銀彈依然受限，18個月限期開工的規範也沒解禁，讓業者傾向減量經營，不急於補充土地庫存。