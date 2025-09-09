新青安鬆綁「緊箍咒」仍在？ 台中售地標脫率連3次低於2成

台中市今標售173筆土地，投標狀況不理想，總計有效標38封，最終標出31筆土地，脫率僅17.9%，今年已連3場皆低於2成，整體溢價率僅1.3%，標脫總金額41.4億元，創近期標售新低。房仲認為，顯示買家出價保守，房市似乎未因政府放寬新青安房貸鬆綁轉熱。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，日前政府鬆綁新青安貸款，但對建商幫助不大，畢竟央行信用管制緊箍咒仍在，建商購地依然受限，18個月限期開工也未解禁，讓建商傾向減量經營，對於土地標售，還是採取保守觀望的態度，使台中土地標售的表現仍處低檔。

地政局說明，今天標售「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地，以及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地標售，可望透過土地標售促進土地活化使用，帶動地區繁榮發展。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說明，備受關注的水湳經貿園區，今天釋出以創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低。13期、14期的土地多半狹長零碎，也不利於建商獨立開發，吸引自建買家，標脫的土地半數都是低於百坪，由於自建買家對投標規範不熟悉，廢標稍高，溢價率皆低於1成。

今天標售焦點，水湳經貿園區逢大段21地號，面積逾1600坪，單價逾112萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。