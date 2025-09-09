今年第2季三大科學園區房價全面修正 高雄園區季跌4.1%最多

2025年第2季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」最新數據顯示，在銀行房貸緊縮和信用管制的影響下，2025年第2季三大科學園區房價指數全面回檔修正，其中高雄園區以季跌4.1%最多，台南園區下跌3.1%居次，新竹園區跌2.3%，台中園區小幅下修1.4%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025年第2季在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方購屋心態保守，期待有一定的降幅才願意進場，且部分屋主也評估房市現況，願意讓利、降價出售，也讓第2季科學園區房價指數皆呈回檔的現象，反映市場買氣降溫，房價正在修正中。

郭翰表示，雖然科學園區在產業進駐後，有望帶動龐大的人才需求，使當地的購屋需求走升。不過，不少科技大廠目前仍在建廠與擴廠階段，離全面貢獻產能時間尚早。因此，在就業人口尚未到位，及生活機能仍待完善下，加上前幾年房價已提前反映，與現階段房市受政策衝擊，自然難獲得在地、剛需買盤青睞，也使近年來漲多的房價開始修正。

位於高雄的南部科學園區，2025年第2季指數跌幅4.1%最重。郭翰說明，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。

然而，自去年下半年開始，受銀行房貸緊縮和房市政策的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價也開始修正，經2024年第4季修正4.7%後，2025年第1季指數小幅回升1.3%，第2季指數又再下跌4.1%，整體房價呈現盤整回跌趨勢。

至於跌幅第二的，是位於台南的南部科學園區，2025年第2季季跌3.1%，跌幅又較上一季擴大。

郭翰分析，台南園區近年來房價快速上漲，當地薪資增幅遠不及房價飆升速度，消費者難以再追價。而且，南科台南園區周遭房屋供給量大，隨著房價修正之際，不少投資客也選擇退場轉售，使待售房屋存量增加。

此外，郭翰指出，台南園區當地因交通、生活機能還尚未成熟，加上買方購屋心態採保守觀望，交易量下滑，房價支撐性不足。數據顯示，台南園區指數已連續二季下跌，且跌幅有擴大跡象。