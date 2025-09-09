夏慕尼首度攜米其林餐廳主廚客座 10月限定星級套餐登台

王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」首度攜手法國米其林一星餐廳G.a.主廚David Goerne於10月14日-10月16日，推出3日限定的星級鐵板客座餐會，客座餐會菜單由「夏慕尼」研發主廚團隊與David Goerne跨國聯手設計，選用台灣在地食材融合多道經典法式料理，展現鐵板燒料理新面貌。客座餐會共5場次、每場次僅開放60席、每席4,380元+10%服務費，即日起開放報名。本餐期含餐酒搭配，不飲酒的貴賓將提供精選茶作為搭餐選擇。

David Goerne主廚從年輕時就在巴黎多家餐廳歷練，十年前他在在塞納河畔的諾曼第開了Restaurant G.a，並於2016年榮獲米其林一星殊榮，為籌備本次跨國聯名，David Goerne於六月初親率副主廚Jonathan專程來台，與夏慕尼研發團隊展開多日菜色研發交流。透過現場火花激盪，雙方以國際視野結合法式靈魂與在地食材，為餐會定下全新格局菜單。

星級鐵板客座餐會主餐以「臺灣花東櫻桃鴨胸」為主角，肉質油脂分布均勻，料理採用56℃低溫舒肥技法鎖住肉汁，再於鐵板上煎至金黃酥脆，外香脆而內柔嫩，搭配緊實彈牙大明蝦，淋上David Goerne特調的濃縮鴨醬與龍蝦醬，風味濃郁。甜點「法式可麗餅佐香草冰淇淋」壓軸，將可麗餅糊畫於鐵板上煎炙至金黃柔軟，拌入君度橙酒點火烹調，重現夏慕尼最具代表性的火焰秀。

此次餐會選用多款珍貴食材有頂級鴨肝、牛舌、小牛胸腺、鵪鶉義式餃，日本兵庫生蠔、大明蝦、北海道干貝，以及龍蝦等入菜。法式料理靈魂醬汁同為亮點，主廚David Goerne以夏慕尼經典醬汁為基底改良，以龍蝦頭搭配干邑白蘭地熬煮8小時的醇厚醬汁，或鐵板炙燒櫻桃鴨胸與明蝦，搭配以30公斤鴨骨濃縮而成的鴨醬與龍蝦醬，賦予臺灣在地食材全新風貌。襯托鴨胸風味的蘆筍到燉飯專用米，皆經嚴格挑選，打造米其林規格細膩篇章。

「小牛胸線燉飯佐帕馬森起司泡沫」將法式經典食材小牛胸腺炸至金黃酥脆，搭配燉飯專用米，並融入夏慕尼經典的帕馬森起司泡沫，口感細緻而有層次。開胃小點「法式酥皮肉凍派」內餡以頂級鴨肝、牛舌搭配開心果，並灌入馬德拉果凍，層次豐富細膩。

本次「夏慕尼」與主廚David Goerne攜手設計的限定菜單，從食材選擇、烹飪技法、飲品搭配3大面向全面升級，不僅延續歐洲餐飲盛行的Wine Pairing文化，此次更特別與知名茶葉品牌「冉冉茶事」合作，首度引入Tea Pairing 概念，於酒香之外添加茶韻選擇。