東陽營收／8月18.12億元、月增9.2% AM 旺季報到業績開始增溫

東陽（1319）2025年8月自結合併營收18.12億元，月增9.2%，隨著冬天旺季即將到來，市場看好AM（售後維修）需求成長，東陽股價觸底，9日開始出現量增小漲走勢。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，東陽是國內AM 汽車塑膠零組件CAPA認證最多的業者，中長期銷售目標看俏。

東陽前8月自結累計合併營收166.57億元，較去年同期累計成長1%，續寫史上新高。

關稅、匯率等大環境的不確定性及雜音仍在，8月訂單開始逐漸回溫，東陽不斷整理整頓、做大做強，確保競爭優勢，靈活因應市場變化與需求掌握，做好準備，迎接旺季。

東陽AM事業8月自結合併營收13.13億元。前8月自結累計合併營收126.63億元，較去年同期累計成長3%，續創史上前8月新高紀錄。

東陽OEM事業8月自結合併營收4.99億，前8月份自結累計合併營收39.94億，其中，OEM整體累計營收172.79億元。