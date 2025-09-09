快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

東陽營收／8月18.12億元、月增9.2% AM 旺季報到業績開始增溫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）2025年8月自結合併營收18.12億元，月增9.2%，隨著冬天旺季即將到來，市場看好AM（售後維修）需求成長，東陽股價觸底，9日開始出現量增小漲走勢。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，東陽是國內AM 汽車塑膠零組件CAPA認證最多的業者，中長期銷售目標看俏。

東陽前8月自結累計合併營收166.57億元，較去年同期累計成長1%，續寫史上新高。

關稅、匯率等大環境的不確定性及雜音仍在，8月訂單開始逐漸回溫，東陽不斷整理整頓、做大做強，確保競爭優勢，靈活因應市場變化與需求掌握，做好準備，迎接旺季。

東陽AM事業8月自結合併營收13.13億元。前8月自結累計合併營收126.63億元，較去年同期累計成長3%，續創史上前8月新高紀錄。

東陽OEM事業8月自結合併營收4.99億，前8月份自結累計合併營收39.94億，其中，OEM整體累計營收172.79億元。

東陽 營收

延伸閱讀

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

國巨8月合併營收連六月站上百億

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

威剛8月合併營收月增16% 18年新高

相關新聞

李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎

台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，...

點出租賃修法隱憂！專家：房東恐先漲三年租金、期滿再暴漲

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，規劃保障房客至少三年租期、限制租金漲幅，並禁止房東剝奪房客申請租金補貼或...

上月奇慘、這次寫77%脫標率 房仲看台南房市「2個字」

台南市政府近日舉辦市地重劃區抵費地標售，共標售安南區草湖寮段、九份子國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終吸引26封標...

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。