溢泰建構營運第四箭 活性碳再生廠完成登記

溢泰實業（7818）9日宣布，作為公司今年發展重點之一的活性碳再生事業有最新進展，位於屏東的活性碳再生廠近日完工，並完成工廠登記程序，進一步將完成環保驗證取得使用執照，並同步展開R類等相關執照與國際認證的申請程序，未來將進一步提升營運動能。

該公司指出，在半導體或電子工業的液體處理流程中，活性碳是不可或缺的淨化材料，應用範圍涵蓋廢水處理、製程水再生、有機溶劑去除以及重金屬吸附等。傳統模式下，客戶使用過的活性碳多以廢棄處理，增加成本與環境負擔。

而溢泰的「活性碳再生服務」則採循環再利用模式，公司先提供活性碳，待客戶使用後回收，進行再生，最後回售或回購予客戶使用。此舉不僅有效提升材料利用率，亦能降低廢棄物產生，契合國際倡導的循環經濟趨勢。

目前台灣市場上僅有少數業者投入活性碳再生領域，溢泰位於屏東的再生廠採高規格製程設計，能符合電子廠嚴格的水處理標準，據悉目前已有多家半導體與電子廠商表達興趣，正在進行試樣與商務洽談，若順利通過驗證，明年第一季可望開始出貨。

根據調研機構Research Nester報告指出，在快速工業化、不斷發展的城市化以及對水和空氣淨化應用需求不斷增長的推動下，全球活性碳市場到2025年預計將達到58.1億美元，至2037年更可望超過177.8億美元；亞太地區到2037年則有機會達到78.1億美元。

台灣作為全球半導體重鎮，對再生活性碳需求尤為迫切。法人表示，溢泰跨入活性碳再生，不僅能延伸產品線，更切入半導體供應鏈的綠色製造環節。未來隨著認證完成與出貨放量，可望為公司帶來另一項穩健的成長動能。