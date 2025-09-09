快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台灣運動部9日正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影
台灣運動部9日正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影

台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，運動部的成立象徵政府不再把運動視為單純的健康或休閒，而是提升為具備產業價值與國際競爭力的戰略領域，未來可望帶動運動器材、智慧穿戴、運動科技與場館營運等多元發展，成為台灣下一波經濟成長引擎。

運動部也宣布六大主軸，將以「全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進產業成長、實踐永續與多元價值、投入兒童與青少年與基層培育」來扎根台灣運動文化，並同步推動行政法人「國家運動產業發展中心」，整合跨部會資源，提升運動科技與數據治理。

朱孝甫分析，台灣早已具備深厚的運動群眾基礎，包括棒球、籃球、羽球及路跑等全民運動，加上疫情後全民健康意識提升，產業發展空間廣大。他強調，運動結合科技與文化，將創造跨域合作商機，例如路跑搭配在地文化能促進觀光，智慧穿戴可延伸至醫療與保險服務。

根據Deloitte Global《2025 Global Sports Industry Outlook》，全球體育市場未來五年將突破數千億美元，受惠於數位轉型與科技創新，體育已不再只是賽事本身，而是牽動觀光、教育、文創與永續的龐大產業鏈。

勤業眾信長期深耕全球運動生態系，曾與國際奧會、世界田徑總會合作，協助賽事數位治理、運動員支持及永續推動；並贊助東南亞運動會、新加坡女子足球等項目，展現企業社會責任。

未來，勤業眾信將結合策略、科技與營運輔導，協助運動部與地方政府、聯盟及賽事主辦單位推動智慧場館、資安、平台經營及永續服務，讓「運動強國、健康台灣」成為可持續落實的新常態。

勤業眾信運動產業負責人朱孝甫。業者提供
勤業眾信運動產業負責人朱孝甫。業者提供

運動 觀光 智慧穿戴

延伸閱讀

運動部揭牌 賴總統：三大任務打造全民健康、競技榮耀與職業發展

運動部正式揭牌 李洋任部長宣告六重點

運動部正式掛牌　傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

運動部明揭牌！李洋將走馬上任 賴總統喊話：用運動壯大台灣

相關新聞

李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎

台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，...

點出租賃修法隱憂！專家：房東恐先漲三年租金、期滿再暴漲

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，規劃保障房客至少三年租期、限制租金漲幅，並禁止房東剝奪房客申請租金補貼或...

上月奇慘、這次寫77%脫標率 房仲看台南房市「2個字」

台南市政府近日舉辦市地重劃區抵費地標售，共標售安南區草湖寮段、九份子國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終吸引26封標...

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。