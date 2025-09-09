李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎
台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，運動部的成立象徵政府不再把運動視為單純的健康或休閒，而是提升為具備產業價值與國際競爭力的戰略領域，未來可望帶動運動器材、智慧穿戴、運動科技與場館營運等多元發展，成為台灣下一波經濟成長引擎。
運動部也宣布六大主軸，將以「全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進產業成長、實踐永續與多元價值、投入兒童與青少年與基層培育」來扎根台灣運動文化，並同步推動行政法人「國家運動產業發展中心」，整合跨部會資源，提升運動科技與數據治理。
朱孝甫分析，台灣早已具備深厚的運動群眾基礎，包括棒球、籃球、羽球及路跑等全民運動，加上疫情後全民健康意識提升，產業發展空間廣大。他強調，運動結合科技與文化，將創造跨域合作商機，例如路跑搭配在地文化能促進觀光，智慧穿戴可延伸至醫療與保險服務。
根據Deloitte Global《2025 Global Sports Industry Outlook》，全球體育市場未來五年將突破數千億美元，受惠於數位轉型與科技創新，體育已不再只是賽事本身，而是牽動觀光、教育、文創與永續的龐大產業鏈。
勤業眾信長期深耕全球運動生態系，曾與國際奧會、世界田徑總會合作，協助賽事數位治理、運動員支持及永續推動；並贊助東南亞運動會、新加坡女子足球等項目，展現企業社會責任。
未來，勤業眾信將結合策略、科技與營運輔導，協助運動部與地方政府、聯盟及賽事主辦單位推動智慧場館、資安、平台經營及永續服務，讓「運動強國、健康台灣」成為可持續落實的新常態。
