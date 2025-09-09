從餐桌實踐 ESG！統一基金會與萬芳醫院合作倡議「蔬果佔一半」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
千禧之愛健康基金會邀請萬芳醫院共同響應蔬果佔一半，活動起跑日萬芳醫院劉燦宏院長(右四)與基金會及統一超商代表共同發送沙拉。統一／提供
千禧之愛健康基金會邀請萬芳醫院共同響應蔬果佔一半，活動起跑日萬芳醫院劉燦宏院長(右四)與基金會及統一超商代表共同發送沙拉。統一／提供

因地球暖化問題持續、全球出現糧食危機，統一集團（1216）千禧之愛健康基金會自2023年起推廣「蔬果佔一半」概念，鼓勵民眾以台灣在地蔬菜、水果以3:2比例填滿每餐餐盤的一半，另一半則以全穀雜糧類、植物性蛋白質及堅果種子搭配少量動物性蛋白質填滿。

此由全球永續健康飲食推動組織EAT-Lancet所倡議的「植物為主飲食法」(Plant-Based Diet)，不但可幫助維持健康體態、降低大腸直腸腫瘤、心血管疾病及糖尿病風險，更因植物性食材所產生的碳排量低於動物性食品，亦能達到保護地球永續目標。

今年千禧之愛健康基金會結合統一超商股份有限公司資源，共同支持台北市立萬芳醫院將此「蔬果佔一半」觀念導入院內。除在醫院美食街標示符合「蔬果佔一半」原則的餐點，公告其營養成分與熱量外，更連續八週偕院方推動週一蔬果日活動，由基金會及統一超商提供1,600份生菜沙拉為萬芳醫院員工加菜。

萬芳醫院劉燦宏院長表示萬芳醫院原就很重視永續發展，一方面積極培養具備醫療永續專業知能的綠領人才，另一方面也擬定9年節能減碳投資計畫。本次響應「蔬果佔一半」活動則是用餐桌上的改變具體實踐ESG永續發展目標。

千禧之愛健康基金會陳欣勵執行長說明，根據國民健康署發布資料生產1公斤牛肉所產生溫室氣體量比1公斤豆腐高20倍，若6歲以上國人每人每日以黃豆製品取代1掌心畜肉類，一年即可減少約430萬公噸碳排放。因此，基金會鼓勵大家每日三餐如果都盡量選擇低碳排食物，就可如同隨手關燈、搭乘大眾交通工具一樣為地球永續加分！

而員工每天都會待在職場環境至少8小時，若職場環境能夠營造健康飲食氛圍、供應足量蔬果餐點，即可同時兼顧地球永續及員工健康福祉，特別是「懂健康」的醫院職場更適合響應。

統一超商股份有限公司代表於活動起跑日當天與劉燦宏院長一同發送生菜沙拉給200位員工，更現場加碼提供超過100份贈品作為醫院員工參與千禧基金會網路活動「餐盤加菜」的抽獎禮物，希望多多鼓勵萬芳醫院員工養成健康飲食習慣，同時號召更多職場、企業、醫院加入響應「植物為主飲食」落實ESG及SDG#3健康與福祉行列！

