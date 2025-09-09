快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

巧新營收／8月5.37億元 關稅新局勢推動全球供應鏈重組 迎轉單新契機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）公布2025年8月合併營收5.37億元，較上月營收微減7.6％，較去年同期營收減少6.39％，累計2025年1至8月營收為47.50億元，較去年同期減少4％。巧新表示，雖目前7、8月正值汽車產業傳統暑休淡季，品牌車廠的訂單需求有望於傳統暑休後加大拉貨力道。

觀察全球汽車產業因關稅調整後，正面臨供應鏈重組、電動化浪潮的雙重推進，包括美國、墨西哥與加拿大簽署的 USMCA 協定，已將乘用車及輕型卡車的區域價值含量（RVC）提高至75%，同時納入鋼鋁、勞工價值等條件，這項政策不僅驅動品牌車廠將更多零組件轉向北美或積極尋求非中國來源的合作夥伴，也為具備國際生產據點的專業供應商帶來良好的接單空間。

巧新進一步表示，公司憑藉深耕多年的鍛造輕量化輪圈技術、外觀設計整合能力、優異的產品品質，成為多家高端品牌車廠重要的策略合作對象，且擁有台灣、德國兩地生產基地，以及歐、美等區域服務及倉儲發貨據點，具備成熟的量產與交付經驗，能有效支援客戶分散風險、縮短交期並滿足在地合規需求，創造公司能在全球供應鏈調整潮中脫穎而出！

巧新指出，公司目前除了與既有品牌車廠維持每年上百款新車款技術密切開發合作的頻率外，亦已接獲多家客戶主動洽詢鍛造鋁圈、鍛造半成品等相關零組件合作商機。隨著轉單效益加速浮現，巧新以期隨著新客戶、新訂單陸續開花結果，為整體營運迎來一波爆發式成長新動能。

營收

延伸閱讀

MIC：因應匯率關稅 資通訊供應鏈須發展智慧製造聚落

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

車價下調估吸引「入門族群」進場　蘇宗怡：恐激發自己「想要」慾望

相關新聞

李洋出任首任運動部長 勤業眾信：運動產業將成經濟成長引擎

台灣運動產業迎來重大轉折，「運動部」在9日正式掛牌，奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長。勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，...

點出租賃修法隱憂！專家：房東恐先漲三年租金、期滿再暴漲

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，規劃保障房客至少三年租期、限制租金漲幅，並禁止房東剝奪房客申請租金補貼或...

上月奇慘、這次寫77%脫標率 房仲看台南房市「2個字」

台南市政府近日舉辦市地重劃區抵費地標售，共標售安南區草湖寮段、九份子國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終吸引26封標...

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。