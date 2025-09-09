巧新營收／8月5.37億元 關稅新局勢推動全球供應鏈重組 迎轉單新契機

巧新（1563）公布2025年8月合併營收5.37億元，較上月營收微減7.6％，較去年同期營收減少6.39％，累計2025年1至8月營收為47.50億元，較去年同期減少4％。巧新表示，雖目前7、8月正值汽車產業傳統暑休淡季，品牌車廠的訂單需求有望於傳統暑休後加大拉貨力道。

觀察全球汽車產業因關稅調整後，正面臨供應鏈重組、電動化浪潮的雙重推進，包括美國、墨西哥與加拿大簽署的 USMCA 協定，已將乘用車及輕型卡車的區域價值含量（RVC）提高至75%，同時納入鋼鋁、勞工價值等條件，這項政策不僅驅動品牌車廠將更多零組件轉向北美或積極尋求非中國來源的合作夥伴，也為具備國際生產據點的專業供應商帶來良好的接單空間。

巧新進一步表示，公司憑藉深耕多年的鍛造輕量化輪圈技術、外觀設計整合能力、優異的產品品質，成為多家高端品牌車廠重要的策略合作對象，且擁有台灣、德國兩地生產基地，以及歐、美等區域服務及倉儲發貨據點，具備成熟的量產與交付經驗，能有效支援客戶分散風險、縮短交期並滿足在地合規需求，創造公司能在全球供應鏈調整潮中脫穎而出！

巧新指出，公司目前除了與既有品牌車廠維持每年上百款新車款技術密切開發合作的頻率外，亦已接獲多家客戶主動洽詢鍛造鋁圈、鍛造半成品等相關零組件合作商機。隨著轉單效益加速浮現，巧新以期隨著新客戶、新訂單陸續開花結果，為整體營運迎來一波爆發式成長新動能。