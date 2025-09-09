上月奇慘、這次寫77%脫標率 房仲看台南房市「2個字」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市府舉辦市地重劃區土地標售，脫標率近77%，在地房仲分析建商態度「保守中帶有樂觀」。圖為九份子重劃區。圖／信義房屋提供
台南市政府近日舉辦市地重劃區抵費地標售，共標售安南區草湖寮段、九份國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終吸引26封標單，有10標土地順利標出，脫標率近77%。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，相較上個月區段徵收區土地標售13筆，僅1筆以接近底價標出，此次脫標率較高，部分土地溢價率也較高，顯示建商態度「保守中帶有樂觀」。

他表示，行政院拍板9月1日後的新青安申貸，不受銀行法72-2條限制，從政策面可看出「房市不太可能更嚴峻」的訊號，台南房市雖不至於短期內大幅加溫，但預估將呈「微熱」。

張榮表示，此次標售，草湖寮段六標土地共標出三筆，一筆約470坪商業區土地，京城建設以每坪82.2萬元標下，得標總價3.87億元，溢價率達28%。

另外，九份子國安段兩筆住六-1、住四-1用地則分別以53.88萬元、35.72萬元標出，溢價率分別有23%、2%。

張榮表示，九份子重劃區發展至今約8、9年，其最大優勢在於與北區只有一橋之隔，且是北外環道起點，目前屋齡5年內新成屋成交單價約落在30萬出頭。

草湖寮段屬商業區土地，又稱北安商業區、商60，被視為具商業副都心前景，今年初甫完成市地重劃工程，其北側「草湖寮重劃區」則是草湖段，屬住宅區。

張榮指出，京城建設以8字頭價格拿下草湖寮段商業區土地，主要是方便整合手中已持有的其他土地，而其餘兩標價格沒有特別高，且仍有三標土地流標，九份子國安段的脫標價格也屬合理，並未創高。

以脫標價估區段房價未來發展，九份子國安段推案應該會在35萬至40萬元，草湖寮段則應該會在38至45萬元左右。

張榮表示，標況顯示並非整體景氣上升，而是建商、企業主本身的布局與資產規劃，使此次標售結果顯得比前次來得好，整體來說，建商對大環境的態度仍是「保守中帶有樂觀」。

