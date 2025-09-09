仁新子公司 Belite 在 LBS-008 STGD1三期臨床完成 獲84億元私募融資

仁新（6696）9日宣布，子公司Belite Bio, Inc與全球頂尖醫療生技投資機構RA Capital、Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus及Vestal Point簽訂私募（PIPE）股權認購協議，扣除任何與發行相關的費用之前，此次私募將募集約1.25億美元（約新台幣約38億元），以每股64美元發行1股普通股1單位權證，每單位權證得以履約價格76.8美元認購1股普通股。

仁新指出，此次私募由RA Capital領投。RA Capital成立於2004年，是一家以臨床證據為基礎，專注於醫療生技的投資管理公司，也是全球生技領域中最活躍的投資機構公司。其投資版圖橫跨全球，目前旗下資產管理規模約126億美元。

其他參與此次私募融資的投資人包括以價值導向聞名的Eventide、歐洲知名對沖基金Marshal Wace，以及RTW、Soleus及Vestal Point等其他國際知名醫療生技投資機構。值得一提的是，此次發行之權證履約價格為每單位76.8美元，比私募認購價格溢價20%，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外約1.5億美元之資金。上述私募預計將於美東時間9月9日完成，惟仍須滿足慣例交割條件。

Belite董事長暨執行長林雨新表示：「我們感謝這群全球頂尖醫療生技投資機構的支持，使我們能持續推動創新且具潛在突破性療法，用以治療具重大未被滿足醫療需求的視網膜退化性疾病。我們特別感謝這些投資人對LBS-008（Tinlarebant）在治療斯特格病變（STGD1）與晚期乾性黃斑部病變（GA）潛力的信任。

我們認為此次投資不僅驗證了RBP4抑制劑的作用機轉受到認可，治療這些疾病的科學方法更受到肯定。我們預期此次增資收益將支持我們持續推進Tinlarebant的開發，為STGD1與GA患者帶來更佳的治療選擇。」

仁新進一步指出，Belite自去年4月起至今，短短一年半內除達成多項新藥重要里程碑外，累計已獲五次國際大型投資機構之資金挹注。Belite前四次增資均在LBS-008 STGD1全球臨床三期試驗（DRAGON）之期中分析出爐前，即吸引國際大型投資機構青睞並屢次加碼投資；此次私募更於DRAGON即將完成之際，再獲六家頂尖醫療生技投資機構的聯合支持，增資金額創下新高紀錄，更加彰顯出LBS-008的未來價值及Belite的發展潛力，深受國際資本市場主流生技投資人的高度認可與充分信任。

仁新表示，此次資金到位將為Belite長期發展提供良好的基礎，公司將持續與各國監管機構保持良好溝通，同時吸引更多國際資本關注，以搶攻全球首款治療STGD1與GA之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。