永立榮營收／8月1,067萬元 月增77.87％ 單月再創新高

永立榮（6973）9日公告8月合併營收1,067萬元，較上月成長77.87％，較去年同期成長186.96％，單月營收再創歷史新高；累計2025年1至8月合併營收達5,676萬元，年增102.23％，提前超越去年全年度4,620萬元營收，不僅穩固下半年營運增長態勢，更持續為多元應用拓展發揮業務發展空間。

永立榮表示，8月營收持續維持高檔，主要受惠於旗下「小鹿羊水」外泌體在高端保養品市場需求升溫，帶動主要客戶拉貨動能增強。此外，公司鹿茸外泌體原料已成功切入美容及育髮專業產品線，並正逐步拓展至更廣泛的美容保養品市場。

隨著客戶品牌銷售持續成長，公司新開發的外泌體原料預計將於10月取得國際化妝品INCI審查，屆時結合「EXOSOME DESIGN HOUSE」平台，將為市場提供差異化選擇與客製化解決方案，進一步強化永立榮於區域高端美容保養市場的滲透力。

根據國外研究機構Grand View Research最新報告指出，全球外泌體市場規模預估從2025年起將以年複合成長率28.73％的速度快速成長，至2030年達7.94億美元，龐大的市場商機將為永立榮帶來有利的業務發展空間。

永立榮進一步指出，除鞏固既有市場外，永立榮也同步加快海外版圖的拓展腳步，鎖定東南亞市場具高度成長潛力的區域，推進幹細胞外泌體於醫美、功能性保養與精準醫療領域的應用延伸。

永立榮已建構一套涵蓋原料來源、分離純化到製程規範的自主化技術平台，並透過「外泌體創研先導製造中心」導入GMP等級產能及一站式研發設計服務，不僅確保產品品質與合規性，更能依據不同市場需求快速調整配方與應用策略。這項差異化優勢，使永立榮在全球外泌體產業尚未形成統一標準前，即有跨國合作加速產品落地的具體實績，為未來營運開啟新一波成長動能。

展望2025年下半年，永立榮維持審慎樂觀看法。公司營運將以三大主軸併行推進：在製程與品質方面，持續優化控管機制，並以量產可行性為優先；在新藥開發與臨床合作方面，積極推動與醫療院所及產學單位的臨床前/早期臨床合作，聚焦於UA002治療勃起功能障礙以及UB003治療乾眼症兩項適應症，其中，UA002治療勃起功能障礙之新藥專案，目前在台灣已進入臨床二期，且已啟動收案；同時，在多元應用與市場拓展方面，著重於法規路徑明確的領域，並透過授權、OEM或自建銷售通路等多元模式，加速市場滲透與產業規模擴張。