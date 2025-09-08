《夏登法式鐵板燒》插旗台中七期 宅邸式鐵板燒受矚目

台中高端鐵板燒市場再掀新戰局！北屯新開的「藍帶米淇法式鐵板燒」，核心班底來自資深老字號鐵板燒品牌，延續多年經驗，以新品牌推出2,000至8,000元的套餐價位；南屯七期則迎來「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，以1,450元均一價切入，主打南法宅邸式少席空間與完整餐敘體驗。

兩家新品牌分別落腳於北屯、南屯，也代表台中餐飲版圖正在朝更分眾、多元的方向發展。

近年來，台灣鐵板燒市場逐步分眾，消費型態明顯轉向高端。根據統計，2023年全台鐵板燒市場規模已逼近新台幣120億元，年成長率達 66%，其中「千元以上」價位的高端餐飲快速擴張，規模接近百億元。

這股趨勢下，日式鐵板燒仍以展演技法與食材原味為主流，而法式鐵板燒則在近年迅速崛起，強調醬汁與香草的調和，並結合餐酒搭配與空間設計，塑造沉浸式體驗。

夏登創辦人林國威指出，高端消費族群的需求已不再侷限於食材奢華，而是更追求「空間氛圍」與「互動交流」的賓主盡歡用餐體驗。

為此，餐廳空間規劃約80坪，僅設20至24席，平均每位賓客可享有的使用面積，明顯高於一般鐵板燒餐廳。他強調，這樣的設計不是浪費，而是要讓餐敘更專注，避免因席次過多而破壞氛圍。

這樣的格局，也正呼應微型婚宴市場的需求。過去婚宴多半講求排場，酒席動輒數十桌，但近年年輕世代選擇逐漸改變。據婚宴平台調查顯示，2024年已有兩成新人選擇僅登記、不辦婚宴，比前年成長10%。

許多新人更傾向以「家宴」形式取代傳統的酒席，在親友間構築更自在的交流。焦點也逐漸從排場大小，轉向親友之間的互動與溫度。

夏登正是看準這樣的需求，定位為「宅邸式鐵板燒」，以少席、均一價的模式，提供能同時承載典禮感，又保有私密性的餐敘空間。除了日常聚餐，也具備承接小型婚宴與企業私宴的彈性，切入市場上介於婚宴會館與精緻餐廳之間的消費需求。

在產業布局上，夏登台中七期首店年營收目標上看4,000萬元，並規劃未來全台展店12家，年營收規模有機會突破4.8億元。

林國威表示，相較於延續傳統高價套餐路線的同業，夏登策略更貼近「分眾經營」：透過中高端價位與場域差異化，搶佔正在成形的微型婚宴與精緻聚餐市場。林國威強調，餐廳不追求快速展店，而是希望從第一家店開始，把宅邸餐飲的樣貌建立起來。