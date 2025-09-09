勝悅關廠 要轉型旅館業

成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY（1340）昨（8）日召開重訊記者會，宣布關廠轉型計畫，因應整體經濟情勢，將調整營運策略以提升經營效率並改善成本結構，公司並已陸續關閉鞋底生產車間，未來規劃朝旅館事業發展。

勝悅-KY代理發言人郭燈佳表示，公司結束的福建晉江工廠，已改由第三方物流承租，為公司帶來新的租金收入；至於未來發展，郭燈佳說，公司將規劃發展旅館事業，目前仍處於籌備階段，現正進行設計及樣品房間的裝修作業，後續會持續推進相關進程。

郭燈佳指出，公司自去年起陸續停產鞋底生產車間，今年7月最後的EVO生產車間也已停止運作，公司不再生產鞋底與EVO膠粒（高分子複合材料）。針對員工部分，郭燈佳說，會依照中國當地政府規定辦理遣散補償，確保員工權益獲得合理保障。

勝悅是第一家來自福建晉江的陸資民營鞋材廠商，而晉江有「中國鞋都」之稱。勝悅2014年掛牌上市，興櫃時股價一度衝上210元，擠下寶成、豐泰當上台灣鞋王。勝悅昨天股價以6.07元、下跌0.06元作收。

勝悅2024年鞋底產能為380萬雙，EVO膠粒為9,380噸；該年度停工項目的產量為149.8萬雙、EVO膠粒為2,936萬噸。業界表示，勝悅的鞋底，台資鞋廠採用的並不多。

勝悅2014年掛牌上市，當年合併營收30.95億元，每股稅後純益曾達10.6元歷史新高，但2019年以來的近六年，年年虧損，去年合併營收僅剩3.76億元，約為高峰時期的十分之一，每股淨損達5.28元。

勝悅今年上半年合併營收1.33億元、年減36.6%，稅後虧損1.05億元，每股淨損0.69元。

根據勝悅法說會簡報資料，公司成立於1997年，主要從事高分子複合材料的研發，應用於各式鞋底及成品鞋。