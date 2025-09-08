國際建築與談會台中登場 荷蘭建築師談宜居建築綠意共生

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
都發局長李正偉、各出席公會理事長與MVRDV團隊合照。中市都發局提供

台中市政府都市發展局與逢甲大學共同主辦的「國際建築與談會」，8日在市府4樓集會廳登場，MVRDV荷蘭建築事務所Jacob van Rijs（雅各布·范·里斯）建築師暢談「宜居建築、綠意空間‧共生之所-Green Spaces, Shared Places」。

城市面臨高密度開發，環境議題日益嚴峻，城市土地與建築發展該如何透過低碳永續回應？成為今天國際建築與談會討論的焦點。

都發局長李正偉代表市長盧秀燕出席致詞時表示，期盼台中在國際上發揮充沛的設計能量，讓城市像一座國際美術館般擁有都市美學與生活品味，更成為國際級建築師展現創意的競技場。

李正偉指出，隨著都市面臨人口密度和環境的挑戰，建築設計不僅要提供解決方案，更要有延綿不斷的創意巧思。尤其台中高度重視國際學術交流，如同《遠見雜誌》曾報導「不去芝加哥，來台中看建築」，是最代表台中邁入國際級宜居城市的譬喻。

近幾年台中市推動宜居建築逐漸展現成果，各縣市政府及相關公會絡繹不絕前來參訪，一起見證台中市將綠意帶進空間、走進城市環境，兼顧綠美化、提升室內空氣品質及淨零永續目標，期望達成「一建案一公園」的願景

「當城市面臨逐漸趨於高密度開發，環境議題日益嚴峻，城市土地與建築發展如何透過低碳永續回應？」都發局說明，MVRDV建築師事務所是由一群注重社會理念為核心的建築佼佼者，所組成的設計團隊。事務所更是透過相關作品傳遞：設計理念是為了使用者與改善整體景觀所建造，因此要能被使用者理解，並能使生活環境變得更友善、共享、宜居、永續，與目前台中市推行的宜居建築，有著共同的方向。

今日活動，都發局長李正偉、逢甲大學副校長兼建築專業學院長黎淑婷、誠邑築建設董事長沈瑞興、台中市建築師公會理事長虞承宗、台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳康宥等人皆出席。

這場國際學術交流活動，李正偉特別代表市長感謝Jacob van Rijs建築師的參與，共同推動宜居建築，讓台中宜居建築成為台灣的標竿。

值得一提的是，位於台中市北區崇德路一段、漢口路四段的「德成大樓」，是一棟屋齡已有35年的危老商辦，基地面積316坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價5.8億元高價購入。

這棟商辦外觀目前「整棟包膜」呈現一幅巨型公共藝術，一座座綠色島嶼躍然建築之上，宛如穿越時空界線，為繁忙的路口帶來綠意盎然的藝術氣息，更讓路過的車輛、行人不禁多看幾眼，甚至駐足拍照打卡。

這也是誠邑築攜手享譽全球的荷蘭MVRDV建築師事務所共同打造，在車水馬龍的都市節奏中，喚醒人們對「文明與環境共存」的再思考，並將未來的合作願景，以藝術形式先行呈現。

該棟舊商辦預計第4季開始拆除，未來將打造一棟超越宜居建築的地標性住宅大樓，總銷約27億元。

國際建築與談會由左至右分別為高敬賢主任、MVRDV團隊及黎淑婷副校長。中市都發局提供
都發局局長李正偉(左)代表市長致贈MVRDV行銷品。中市都發局提供
國際建築與談會8日在市府4樓集會廳登場，吸引大批聽衆。中市都發局提供

