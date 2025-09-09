聽新聞
0:00 / 0:00

年底旺季效應 台塑集團動能看升

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以及傳統年底旺季需求帶動下，第4季營收將優於第3季，整體營運動能有望逐步回升。

台塑（1301）表示，印度雨季將結束，當地石化產品需求增加，且麥寮PVC等五個廠及寧波PVC廠已於9月初完成歲修，預估9月營業額會高於8月；第4季為部分石化產品傳統需求旺季，有助石化產品需求增加，加上印度公布PVC反傾銷稅，有利公司PVC增加銷售印度市場。另，台塑第4季歲修廠數比第3季少，估第4季營業額比第3季成長。

南亞表示，9月電子材料受惠於AI伺服器需求，中高階材料訂單穩定；但消費性電子受關稅影響已提前備料，下游庫存尚待去化，客戶下單謹慎，因此營收僅比8月略微成長。

印度 台塑集團

延伸閱讀

印度基金 定期定額買

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

吳嘉昭拚再造台塑榮景

相關新聞

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

五星級飯店 激戰信義區…台北洲際酒店最快年底開幕

五星級飯店市場大戰即將開打，多家國際品牌飯店今年底至明年將陸續進駐台北市信義計畫區。飯店業者指出，隨著五星級飯店進駐，勢...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

線纜廠業外擁利基 營運有撐

AI電力需求旺，台廠需電也很急切，台電持續釋出電力基礎設施訂單，帶動國內線纜廠本業表現一年比一年好，而這些大廠「業外」也...

勝悅關廠 要轉型旅館業

成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY昨（8）日召開重訊記者會，宣布關廠轉型計畫，因應整體經濟情勢，將調整營運策略以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。