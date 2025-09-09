聽新聞
年底旺季效應 台塑集團動能看升
台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以及傳統年底旺季需求帶動下，第4季營收將優於第3季，整體營運動能有望逐步回升。
台塑（1301）表示，印度雨季將結束，當地石化產品需求增加，且麥寮PVC等五個廠及寧波PVC廠已於9月初完成歲修，預估9月營業額會高於8月；第4季為部分石化產品傳統需求旺季，有助石化產品需求增加，加上印度公布PVC反傾銷稅，有利公司PVC增加銷售印度市場。另，台塑第4季歲修廠數比第3季少，估第4季營業額比第3季成長。
南亞表示，9月電子材料受惠於AI伺服器需求，中高階材料訂單穩定；但消費性電子受關稅影響已提前備料，下游庫存尚待去化，客戶下單謹慎，因此營收僅比8月略微成長。
