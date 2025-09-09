聽新聞
線纜廠業外擁利基 營運有撐

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI電力需求旺，台廠需電也很急切，台電持續釋出電力基礎設施訂單，帶動國內線纜廠本業表現一年比一年好，而這些大廠「業外」也都各擁利基，各公司從本業延伸去投資綠能、營建及金融等領域，都成為營運的第二隻腳。

觀察各線纜廠，除了深耕本業外，近年多將觸角延伸至相關領域，更在業外布局有所著墨，其中，大山（1615）朝向營建領域布局，旗下子公司昕邑建設，過去在台中烏日推出首個先建後售案「鳥語花香」，且火速完銷，奠定良好的口碑。

目前大山手上還有兩塊土地，合計面積達約2,000坪，同樣位在台中烏日高鐵站附近，據了解，大山已經著手規劃新建案，由於公司財務健全，推估應會「先建後售」，大山的營建事業伺機而動，未來的獲利也可望相對豐厚。

華榮近期則是因轉投資銅箔廠金居股價暴漲，讓業外獲利浮上檯面。

以大亞集團來看，以漆包線事業，研發「超導熱銅包鋁線」進軍到無人機馬達供應鏈，更以創投投資要研發和生產無人機反制系統的公司「創未來科技」，另也有投資生技醫療、AI、半導體等新興產業。

市場認為，近年線纜廠受惠台電強韌電網計畫，在每月訂單交貨下，皆是穩定的獲利，而朝向其他領域的業外布局，可增添一次性的獲利來源，對各廠來說都是錦上添花。

