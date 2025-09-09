聽新聞
台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團8日公布8月總營收。聯合報系資料照
台塑集團8日公布8月總營收。聯合報系資料照

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，月減3.4%、年減12.5%；累計今年前八月總營收9,223.7億元，年減8.2%。

四大公司中，南亞（1303）及台化兩公司8月營收月減幅度最小，南亞電子材料事業更因AI伺服器等需求帶動下，而出現小確幸，營收增加6.1億元。台塑8月合併營收131.03億元，月減10.2%、年減18.8%。台塑表示，8月有七個廠安排歲修，產銷量減少，加上配合液鹼外銷客戶船期安排，8月部分訂單延至9月出貨，致8月各主要產品銷量比7月減少12.2萬噸。

台塑8月也受美國對等關稅影響，致需求減少，中國大陸石化同業持續新增產能，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌；另外今年8月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值6.9%，因此各產品均價比去年同期下跌8%~46%。

南亞8月合併營收208.53億元，月減1.4%、年減7.2%。南亞說明，電子材料產品營收增加6.1億元，主因業界對AI伺服器、高速網路交換器的購置與升級需求增加，帶動高階載板、銅箔基板等相關產品銷量成長、售價提高；但美國EG因部分6月訂單延至7月交運，8月營收相對減少，使公司合併營收小幅下滑。

台化8月合併營收232.04億元，月減0.4%、年減21.0%。台化部份產品受供應鏈協商美國關稅分攤，及適逢傳統淡季等影響，客戶下單延後需求減少。

台塑化8月合併營收545億元，月減3.6%、年減8.6%。台塑化的煉油事業營業額比上月減少2.4%，8月原油煉製量比上月減少22.3萬桶，全產品銷量也比上月減少17.9萬桶；售價方面，杜拜原油均價每桶69.4美元，比上月下跌1.5美元，但受台幣兌美元匯率比上月貶值影響，使全產品均價僅比上月減少每公秉新台幣46元。

營收 台塑化

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

