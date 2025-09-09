台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金額逾190億元。

台電近期釋出「161kV交連PE電纜及附屬器材」標案且宣告完成，得標的上市櫃線纜業得標者包括合機（1618）、華電、大山、宏泰、大東、華新、華榮、大亞等，其中，前四家各自囊括逾20億元訂單，是最大贏家。

台電7月才釋出總金額逾80億元的「69kV及161kV交連PE電纜」訂單，8月底再度釋出今年以來最大線纜訂單，總金額達約193億元，線纜業者全面雨露均霑。

其中，合機拿下訂單量約21.92億元，宏泰約21.19億元，大山約20.67億元，華電約20.62億元，華新、大亞、華榮及大東等業者則分別各拿約10億元的訂單量。

線纜業各廠幾乎都是訂單在手滿檔的狀態，線纜業者指出，台電強韌電網計畫政府力拚提早四年、在2028年完成，讓25KV~161KV高壓電纜市場擴大，在台電持續釋出訂單下，增添市場動能。

另一方面，再生能源開發案興起，公共工程、都更及危老重建等公共建設，也增添對建設線纜的需求，而AI科技帶動下，電力傳輸需求大增，也會使全球電網更新布建迫在眉睫，為線纜業帶來難得一遇的大市場。

線纜需求擴大下，多家台廠紛紛增添產能、優化產線等，以拓展市場版圖。

以中南部的線纜廠大山來說，近年往北拓展設立桃園營業所，積極爭取北台灣的線纜商機，其中以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

宏泰則是關閉原本利潤較差的銅箔基板事業，並將該場地擴建成線纜廠。宏泰表示，利用原銅箔基板事業場地改建擴充已在進行中，積極開發新技術品項、提升生產技術及綜效，並持續參展提升能見度及拓展客源。

華榮針對低壓電力電纜的製造設備陸續電控更新，智能自動化機台投入，提升技術及生產效益，中壓電纜機台下半年電控更新，以計劃性半成品庫存因應。

在超高壓電力電纜方面，則是加速345kV高壓器材第二供應商認證，積極爭取年度新標案增加工程施工費用。

此外，業界指出，目前台電釋出訂單多以中低壓線纜為主，不過電力需求高的區域，必須透過高壓電纜來確保穩定的供電，而目前台廠可生產345kV特高壓線纜的上市櫃業者主要有大亞、華榮、合機及大東，倘若未來有特高壓線纜訂單釋出，該四廠可將明顯受惠。