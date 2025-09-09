聽新聞
連鎖餐飲搶進酒店業

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）進進駐飯店展店寫下好成績後，路易莎餐飲旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐也跟進，昨（8）日插旗台北市美麗信花園酒店，搶攻飯店業餐飲商機。

連鎖餐飲集團漢來美食進駐高雄漢來飯店後，業績表現穩健，目前在台北漢來大飯店開出六間餐廳，包含三個全新品牌；其中，最受矚目「升級版漢來海港」的島語自助餐，一直很難訂位，也成推升漢來美食2025年營收、獲利成長動能之一。

路易莎董事長黃銘賢表示，「青焰炭火熟成牛排」是集團未來與飯店業結盟開拓多品牌新據點，目前已有新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店及苗栗金鬱金香酒店都採取全新合作形式。今年將再進駐台中逢甲商旅、高雄英迪格，規模來到八家店，目標明年底15店，除飯店外，也不排除進駐商場。

黃銘賢表示，與飯店業合作多品牌可創造多贏，這是集團開創通路新局與營收雙成長的策略。讓旅客餐飲選擇有咖啡輕食與自助餐等，將消費留在飯店。路易莎增加新據點，亦可擴大周遭的客群；而與飯店合作發展多品牌，可大幅降低營業設備、裝潢等建置成本，提高集團的利潤。

營收 餐飲 漢來美食

