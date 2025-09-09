聽新聞
0:00 / 0:00
榮化申讓榮科股1.99萬張 充實營運資金
銅箔廠榮科（4989）昨（8）日代大股東榮化公告申報擬轉讓處分榮科1.99萬張股票，每股交易價格22元至40元，交易總金額約4.38億至7.96億元。榮科發言管道提到，榮化賣出榮科持股是用於充實營運資金。
榮科是由李長榮化工於1997年1月投資設立的專業銅箔製造商，1998年8月18日在高雄市小港臨海工業區興建年產能1萬公噸之印刷電路板用電解銅箔廠，2018年6月掛牌上市，產品主要供應國內、外印刷電路板業及銅箔基板業所需相關種類之電解銅箔。
榮科強調，因應電子產品朝輕，薄，短，小、快速趨勢發展，未來印刷電路板生產亦朝多層化，高密度化，薄型化，高耐熱性領域開發。除採用最先進之生產設備，並以全製程在潔淨室生產，以控制銅箔的穩定性，且延攬多位曾在世界最先進銅箔廠擔任技術，研發之高級人員。
榮科在銅箔製造有超過20年經驗及專業知識，以為印刷電路板 （PCB） 產業及銅箔基板（CCL） 業界提供高品質，高穩定性銅箔為公司經營發展的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言