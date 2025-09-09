聽新聞
0:00 / 0:00

榮化申讓榮科股1.99萬張 充實營運資金

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔廠榮科（4989）昨（8）日代大股東榮化公告申報擬轉讓處分榮科1.99萬張股票，每股交易價格22元至40元，交易總金額約4.38億至7.96億元。榮科發言管道提到，榮化賣出榮科持股是用於充實營運資金。

榮科是由李長榮化工於1997年1月投資設立的專業銅箔製造商，1998年8月18日在高雄市小港臨海工業區興建年產能1萬公噸之印刷電路板用電解銅箔廠，2018年6月掛牌上市，產品主要供應國內、外印刷電路板業及銅箔基板業所需相關種類之電解銅箔。

榮科強調，因應電子產品朝輕，薄，短，小、快速趨勢發展，未來印刷電路板生產亦朝多層化，高密度化，薄型化，高耐熱性領域開發。除採用最先進之生產設備，並以全製程在潔淨室生產，以控制銅箔的穩定性，且延攬多位曾在世界最先進銅箔廠擔任技術，研發之高級人員。

榮科在銅箔製造有超過20年經驗及專業知識，以為印刷電路板 （PCB） 產業及銅箔基板（CCL） 業界提供高品質，高穩定性銅箔為公司經營發展的目標。

李長榮化工 印刷電路板

延伸閱讀

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

線纜三雄業外給力 營運大豐收

台股漲幅前十名，它就占6檔！AI伺服器引爆PCB新黃金時代

金居（8358）股價210以上無腦空？網：證交所新聞根本補刀…叫大家出貨

相關新聞

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

五星級飯店 激戰信義區…台北洲際酒店最快年底開幕

五星級飯店市場大戰即將開打，多家國際品牌飯店今年底至明年將陸續進駐台北市信義計畫區。飯店業者指出，隨著五星級飯店進駐，勢...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

線纜廠業外擁利基 營運有撐

AI電力需求旺，台廠需電也很急切，台電持續釋出電力基礎設施訂單，帶動國內線纜廠本業表現一年比一年好，而這些大廠「業外」也...

勝悅關廠 要轉型旅館業

成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY昨（8）日召開重訊記者會，宣布關廠轉型計畫，因應整體經濟情勢，將調整營運策略以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。