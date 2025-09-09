五星級飯店 激戰信義區…台北洲際酒店最快年底開幕

五星級飯店市場大戰即將開打，多家國際品牌飯店今年底至明年將陸續進駐台北市信義計畫區。飯店業者指出，隨著五星級飯店進駐，勢必「帶動房價水漲船高」。

國際一線品牌陸續進軍信義計畫區，「台北洲際酒店」預計最快2025年底開幕，包括柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）跟四季酒店（Four Seasons）未來也會加入營運。信義計畫區老字號的台北君悅強調，位在競爭激烈的一級戰區，站穩腳步的關鍵就是把「基本款」生意做到最好。

全球知名飯店集結信義計畫區，台北君悅總經理蔡鍈華表示，強化本身的經營價值，瞄準商務旅行、會議、獎勵旅遊等市場需求，聚焦多元餐飲結盟與會展優勢在逆境中突圍。

蔡鍈華表示，強化本身的經營價值，台灣近年來有各種新興產業包括生技醫療等，需要辦理很多發表會及會議場地，這些都是君悅的特色，強化自己的強項，積極深耕開發新市場，這些商務客群就不容易被其他飯店搶走；未來會有全新的裝修規劃，不排除房間加大滿足商務客需求。

蔡鍈華指出，根據台灣交通部觀光署資料顯示，2024年來台旅客超過785萬人次，2025年有望突破900萬人次，對地處核心黃金地段的台北君悅而言，將積極拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力。

晶華酒店認為，國際知名五星級飯店陸續進駐信義計畫區，包括四季酒店，還有凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅與安達仕，都將以「雙高端品牌飯店」進駐，這些都是頂極的五星級飯店，這些飯店的進駐勢必進一步帶動房價水漲船高，信義計畫區也會成為競爭激烈的一級戰區。

晶華酒店雖然位在北市中山區，但不畏競爭，晶華酒店指出，知名飯店投入國內市場，確實會帶來排擠和競爭；面對競爭飯店的獨特性就很重要，像香港中環跟九龍地區都有五星級飯店，因為旅客的需求也會有不同的差異；晶華酒店距離信義計畫區相對遠，面對的競爭相對較小；尤其大稻埕一直是國際旅人來台的人氣景點，晶華位置有其獨特優勢。