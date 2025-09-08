百貨周年慶開打 中友百貨砸2億元促銷、最大獎抽百萬電動車

一年一度的百貨周年慶檔期，今年照例由中部百貨業者搶先開戰！中友百貨8日宣布，將率先於9月11日啟動「中友購物節」，重砸超過2億元促銷預算，以「七大好康、多重回饋」搶攻下半年業績。

中友百貨店長陳俊華指出，今年促銷活動涵蓋化妝保養品超值組合、全館滿千贈點、獨家聯名會員禮，以及壓軸抽百萬VOLVO豪華純電休旅車，整檔業績目標挑戰17.2億元，較去年同期成長14％。

今年百貨市場消費信心趨於保守，不過，由於全台百貨店王-台中新光三越2月中發生氣爆停業至今，業績損失逾百億元，在外溢效應發酵之下，台中百貨同業普遍受益。以中友百貨為例，前八月累計營收51億元，年增10.5％，公司也決定上調今年全年營收目標為80.5億元，有望重返疫情前的水準。

陳俊華表示，為延續前八月的成長動能，中友趁勝追擊，年度最大檔期「中友購物節」率先於9月11日開放全館預購，第一波促銷到10月8日，鎖定核心高端消費族群，特別加碼頂級化妝品、聯名會員禮與銀行刷卡回饋，力拚帶動台中零售市況升溫。

百貨周年慶傳統以化妝保養品買氣最旺，中友購物節不僅推出多款獨家超值組合，還規劃白金頂級品牌滿額再回饋，目標鞏固VIP與高消費客群；另一方面，中友擁有近百萬會員，今年再與CONVERSE合作推出四波聯名會員禮，鎖定年輕族群，深化會員經濟經營。

此外，中友攜手16大銀行祭出刷卡滿額贈電子禮券，回饋率最高達22％；壓軸活動更將抽出VOLVO最新上市純電休旅車，以豪華獎項塑造話題，期望放大集客效益。

除了購物促銷，中友也持續強化「展演體驗」的差異化策略。B棟13樓將於9月11日至29日舉辦日本美食物產展，同享全館滿3,000元贈600點，提前布局秋冬採購需求。