快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

百貨周年慶開打 中友百貨砸2億元促銷、最大獎抽百萬電動車

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中友百貨購物節9月11日搶先登場，壓軸抽百萬VOLVO豪華純電休旅車。記者宋健生／攝影
中友百貨購物節9月11日搶先登場，壓軸抽百萬VOLVO豪華純電休旅車。記者宋健生／攝影

一年一度的百貨周年慶檔期，今年照例由中部百貨業者搶先開戰！中友百貨8日宣布，將率先於9月11日啟動「中友購物節」，重砸超過2億元促銷預算，以「七大好康、多重回饋」搶攻下半年業績。

中友百貨店長陳俊華指出，今年促銷活動涵蓋化妝保養品超值組合、全館滿千贈點、獨家聯名會員禮，以及壓軸抽百萬VOLVO豪華純電休旅車，整檔業績目標挑戰17.2億元，較去年同期成長14％。

今年百貨市場消費信心趨於保守，不過，由於全台百貨店王-台中新光三越2月中發生氣爆停業至今，業績損失逾百億元，在外溢效應發酵之下，台中百貨同業普遍受益。以中友百貨為例，前八月累計營收51億元，年增10.5％，公司也決定上調今年全年營收目標為80.5億元，有望重返疫情前的水準。

陳俊華表示，為延續前八月的成長動能，中友趁勝追擊，年度最大檔期「中友購物節」率先於9月11日開放全館預購，第一波促銷到10月8日，鎖定核心高端消費族群，特別加碼頂級化妝品、聯名會員禮與銀行刷卡回饋，力拚帶動台中零售市況升溫。

百貨周年慶傳統以化妝保養品買氣最旺，中友購物節不僅推出多款獨家超值組合，還規劃白金頂級品牌滿額再回饋，目標鞏固VIP與高消費客群；另一方面，中友擁有近百萬會員，今年再與CONVERSE合作推出四波聯名會員禮，鎖定年輕族群，深化會員經濟經營。

此外，中友攜手16大銀行祭出刷卡滿額贈電子禮券，回饋率最高達22％；壓軸活動更將抽出VOLVO最新上市純電休旅車，以豪華獎項塑造話題，期望放大集客效益。

除了購物促銷，中友也持續強化「展演體驗」的差異化策略。B棟13樓將於9月11日至29日舉辦日本美食物產展，同享全館滿3,000元贈600點，提前布局秋冬採購需求。

陳俊華說，除了顧客最愛的日本美食物產展，今年秋天再次舉辦森林續曲第8回，百貨唯一帶領消費者走入山林的深度自然體驗活動，結合在地食農體驗與聆聽南投羅娜國小合唱團布農天籟，9月22日起早鳥購票超優惠折扣；館內也透過藝廊與創意平台展出藝術作品，拓展消費者在百貨場域的生活體驗。

中友購物節促銷涵蓋化妝保養品超值組合、全館滿千贈點、獨家聯名會員禮等。記者宋健生／攝影
中友購物節促銷涵蓋化妝保養品超值組合、全館滿千贈點、獨家聯名會員禮等。記者宋健生／攝影

日本 周年慶 消費信心

延伸閱讀

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

運輸環境組織研究 歐盟多數車商可達成碳排目標

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

相關新聞

百貨周年慶開打 中友百貨砸2億元促銷、最大獎抽百萬電動車

一年一度的百貨周年慶檔期，今年照例由中部百貨業者搶先開戰！中友百貨8日宣布，將率先於9月11日啟動「中友購物節」，重砸超...

房市要活了？新青安、換屋接連鬆綁 預售案場數據打臉

央行上周宣布新青安不納入《銀行法》第72-2條天條限額，8日又宣布鬆綁換屋措施，部分民眾認為房市可能又要活絡了。不過，專...

我國空運實力領航 國際記者團拜會民航局

民航局8日指出，台灣航空運輸市場持續成長，2024年全國機場服務旅客人次達6,396萬，其中桃園國際機場在國際線表現亮眼...

租金指數年增率2.29% 未來月租2萬要漲租只能漲400元

內政部打算推出新租房政策，政策上初步決定，未來續約漲租需參考房租指數年增率。而根據統計，8月房租類的租金指數年增率達2....

房價跌了！今年上半年桃園A7站5年內新成屋跌價近三成 專家這樣說

限貸令上路滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園市七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，...

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。