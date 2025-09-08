房市要活了？新青安、換屋接連鬆綁 預售案場數據打臉

央行上周宣布新青安不納入《銀行法》第72-2條天條限額，8日又宣布鬆綁換屋措施，部分民眾認為房市可能又要活絡了。不過，專家指出，北台灣預售市場最新成交狀況，仍是平均每周成交一組，並無太大的反應；建商也坦言，央行僅是針對特定族群，對房市買氣帶動效果不大。

央行今日宣布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月，市場普遍認為換屋族可鬆一口氣。對此，鄉林集團（5531）董事長賴正鎰認為，央行鬆綁自住貸款政策，只是微調作用，對有換屋需求的自住族來說是相對友善的安排，因為在目前交易量降溫、房屋銷售期拉長的市場環境下，貸款也都要排隊撥款，所以一年的時間確實偏緊，這項調整能讓民眾在換屋過程中減少資金壓力，不必急售，也有更多彈性來銜接資金流。

不過，賴正鎰指出，若從整體房地產市場來看，其實應該談不上利多。畢竟央行只是針對「特定族群」的便民措施，減輕對金流周轉的壓力，對市場整體買氣的帶動效果不大，無法像寬鬆利率或大規模放寬貸款成數那樣，對成交量或房價產生顯著刺激。另外，央行仍維持整體信用管制架構，並未放寬對投資客或高價住宅的限制，因此這次政策主要是「避免實質自住者被困住」，對房市氛圍的改善有溫和作用，但對開發商及代銷，更談不上是利多。

進一步觀察最新市調，據住展雜誌統計，新青安鬆綁政策出爐後的北台灣周末來客、成交量，來客量約在10組，交易仍只有一組、與前一周無差異，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，目前以元利、國泰、馥華、寶舖等品牌表現為佳，以及體質穩健的地段新案為優，因為新青安概念房效益已和緩，本就為主流低總小宅，又屬成屋優勢，沒有投資氛圍發酵空間，反應不如預期。

至於換屋措施鬆綁，延長切結時間達半年，陳炳辰認為，這很有可能代表9月18日理監事會議應不會再有放寬限貸的可能性，否則屆時放寬，換屋族交易的買方已能待得合理款項，則又何必延長切結，除非已決定大舉重新炒熱房市才有可能。另一方面，以延長半年來說，是否代表半年為央行管制調整的暗示，因為半年後又恰逢選舉到來，有機率再見到年輕人買房優惠政策，都為可觀察方向。