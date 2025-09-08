智慧經營／勤業眾信永續長姚勝雄 修枝剪葉 悟出管理心法

經濟日報／ 胡順惠
勤業眾信永續長姚勝雄從種植盆栽領悟一套獨特的用人管理哲學。勤業眾信／提供

勤業眾信永續長姚勝雄平時工作緊湊，但在生活中，他喜歡透過盆栽種植為自己找到片刻靜心的空間，這項看似簡單卻需要細心觀察與耐性的嗜好，意外讓他從中悟出了一套獨特的管理哲學。

不當爛好人 姑息養大問題

「盆栽裡的枯枝爛葉，如果不及時修剪，不只會拖慢健康枝葉的生長，還會影響整體發展。」姚勝雄說，從照料植物的過程中，逐漸體悟出一個組織若要健康成長，領導者必須適時出手、果斷調整，否則任由問題堆積，最終將拖慢整個團隊的腳步。

這樣的管理觀點，不是出於嚴苛，而是源於他對於人性與責任的深刻理解。姚勝雄表示，「我們不能當爛好人，一味容忍與等待，不但對個人沒幫助，對整個組織更是一種拖累。」

這並不代表管理者要變得冷酷無情。姚勝雄強調，在做出任何人事決定之前，自己一定會先盡一切努力協助對方成長，提供清楚的改善方向，以及合理的時間，道理如同人資常用的PIP（績效改善計畫）流程，給予同仁結構化的調整空間與目標，如果在期限內仍無明顯進展，他才會誠實面對現況，和當事人進行開誠布公的對話。

「有些人也許不是不努力，而是暫時不適合這個位置，或者不適合我們的文化。」他認為，放手不代表否定一個人，說不定對方換個地方，反而有更大的舞台，甚至以後還是某間公司的總經理董事長

除了該堅定的時候願意果斷處理，姚勝雄也花大量時間在「帶心」這件事上。他認為，當聽到「帶人帶心」這句話，也是管理者最不該忽略的基本功，尤其是面對Z世代員工，若想建立信任關係、提升工作投入，就得先願意理解他們。

他分享曾遇到一位剛入職的年輕人，只上班一周就辭職，甚至沒有正式交接，只把識別證放在櫃台便離開，雖然讓主管無奈，卻也反映出新世代對工作環境的直觀感受與低忍受度。

反過來，他也看到一些年輕的主管表現出色，關鍵在於「換位思考」。他讚賞部門內一位經理，即使年紀與部屬差一輪以上，卻能經常設身處地為年輕同仁思考需求與難處，主動站在對方角度去調整溝通方式，讓團隊更願意配合，也形成良好的職場氛圍。有溫度的管理來自理解，而高品質的管理則來自制度。

授權與複核 確保品質無誤

姚勝雄擁有會計師背景，對流程與品質控制有高度堅持。他提到，「我們一份會計報告要送出，常常是七、八個人以上反覆檢視，才能確保無誤。」進一步將這樣的精神也帶入團隊管理中，強調分層授權與複核機制，讓每個人在清楚的責任範圍內盡情發揮，也讓工作結果能多重把關、避免錯誤。

他說，自己無法了解每位同仁的每一項細節作業，但透過建立清楚的責任鏈與複核機制，既能讓團隊自律，也能保持管理品質的穩定。

不過，即使在工作品質的要求上毫不妥協，姚勝雄對於創新與工具的接納卻非常開放。

他提到，有次發現同仁使用ChatGPT將外文資料快速翻譯成中文，但未再經過潤飾便直接提交，雖然內容大致正確，文章卻缺乏人味，讀起來像是一段冰冷的資料輸出。

他並未直接責備對方，而是先給予肯定其善用科技的能力，接著進一步提醒，工具是好事，但不能取代自己對內容的理解與消化，要對這份資料有溫度、有想法，才會讓人信服。

從盆栽的修剪，到團隊的引導與調整，姚勝雄的管理方式溫和中帶有堅定，他不吝於給予機會，也願意承擔決斷的責任。

「你不能期待每個人一開始就完美，但你可以用心陪他走一段。」他說。只要真正帶進去的是「心」，不論是修剪枯枝、培養枝葉，還是帶領團隊向上，都是一樣的道理。

