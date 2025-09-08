商業興觀點／體育經濟不只是賣門票…

經濟日報／ 李蘊芝（商研院南部院區研究員）

在2020年代，國際體育賽事早已跳脫「比賽本身」的框架，不再只是展現運動實力的競技舞台，更逐步轉型為一個整合城市治理、科技創新與永續發展的多功能平台

從2021年東京奧運、2022年卡達世界盃、2023年杭州亞運到2024年巴黎奧運，不僅吸引全球媒體關注，也促使各國投入基礎建設、數位轉型、文化推廣與綠色政策，帶動體育經濟從「門票收益」擴展為「跨產業鏈整合」的全新模式。

這類賽事吸引大量海內外觀眾，帶來可觀的觀光與消費收益。以卡達世界盃為例，根據Deloitte報告指出，該屆賽事吸引逾140萬名遊客，旅宿收益暴增逾300%，創造數萬個臨時就業機會。

如今體育賽會不再只是比賽，除了場內賽事與官方轉播外，賽事期間卡達集結音樂節、會展及文化推廣活動，有效延長觀光客停留時間，並強化城市品牌與國際能見度。

杭州亞運則以「智慧亞運」為主軸，將科技與城市品牌行銷融合。主辦單位運用燈光秀、科技展覽與在地市集，打造「運動+旅遊」路線，使賽會效益由場館向城市空間延伸，有效帶動城市形象再造與區域經濟活絡。

東京奧運雖因疫情無法開放觀眾入場，卻憑藉轉播授權與數位平台創造超過30億美元收入。社群媒體平台與OTT數位內容商業模式亦進一步擴大觀眾參與度，例如NBC與Peacock平台推出多視角直播，X、TikTok等社群媒體上的即時賽事剪輯與幕後花絮，讓體育賽事成為社群共創的內容資源。

科技導入更徹底改變了賽事運作與觀眾體驗。

卡達導入智慧場館管理系統，以IoT即時監控場館人流與環境，同時提供AR/VR沉浸式觀賽體驗。東京奧運與北京冬奧則進一步結合AI應用，用於動作分析、自動剪輯與即時戰術判讀，提升內容產出與比賽策略分析的效率。

在這樣的全球趨勢下，體育賽會正蛻變為整合文化、科技與產業發展的戰略平台，競技成績固然重要，但背後所牽動的國家形象、城市治理與商業潛力，正成為各國競逐的焦點。

體育 平台 東京奧運

延伸閱讀

尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷

參加體育活動七旬男坐斷護欄摔死 水利局：全面啟動檢視改善

美智庫：台灣3成天然氣來自卡達　成中國能源戰破口

創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成

相關新聞

台電釋190億大單 線纜業補…八指標業者奪主要訂單

台電強韌電網急行軍，釋出百億級大標案，由八家指標線纜廠拿下主要訂單，標案內容是「161kV交連PE電纜及附屬器材」，總金...

五星級飯店 激戰信義區…台北洲際酒店最快年底開幕

五星級飯店市場大戰即將開打，多家國際品牌飯店今年底至明年將陸續進駐台北市信義計畫區。飯店業者指出，隨著五星級飯店進駐，勢...

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

台塑集團昨（8）日公布8月總營收，受對等關稅、油價及石化原料下跌、匯損等三大因素影響，台塑四寶總營收1,116.6億元，...

年底旺季效應 台塑集團動能看升

台塑集團四大公司昨（8）日表示，雖全球仍籠罩關稅戰、大陸產能過剩與需求疲弱等挑戰，但因美國可能降息、大陸持續刺激經濟，以...

線纜廠業外擁利基 營運有撐

AI電力需求旺，台廠需電也很急切，台電持續釋出電力基礎設施訂單，帶動國內線纜廠本業表現一年比一年好，而這些大廠「業外」也...

勝悅關廠 要轉型旅館業

成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY昨（8）日召開重訊記者會，宣布關廠轉型計畫，因應整體經濟情勢，將調整營運策略以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。