商業興觀點／體育經濟不只是賣門票…

在2020年代，國際體育賽事早已跳脫「比賽本身」的框架，不再只是展現運動實力的競技舞台，更逐步轉型為一個整合城市治理、科技創新與永續發展的多功能平台。

從2021年東京奧運、2022年卡達世界盃、2023年杭州亞運到2024年巴黎奧運，不僅吸引全球媒體關注，也促使各國投入基礎建設、數位轉型、文化推廣與綠色政策，帶動體育經濟從「門票收益」擴展為「跨產業鏈整合」的全新模式。

這類賽事吸引大量海內外觀眾，帶來可觀的觀光與消費收益。以卡達世界盃為例，根據Deloitte報告指出，該屆賽事吸引逾140萬名遊客，旅宿收益暴增逾300%，創造數萬個臨時就業機會。

如今體育賽會不再只是比賽，除了場內賽事與官方轉播外，賽事期間卡達集結音樂節、會展及文化推廣活動，有效延長觀光客停留時間，並強化城市品牌與國際能見度。

杭州亞運則以「智慧亞運」為主軸，將科技與城市品牌行銷融合。主辦單位運用燈光秀、科技展覽與在地市集，打造「運動+旅遊」路線，使賽會效益由場館向城市空間延伸，有效帶動城市形象再造與區域經濟活絡。

東京奧運雖因疫情無法開放觀眾入場，卻憑藉轉播授權與數位平台創造超過30億美元收入。社群媒體平台與OTT數位內容商業模式亦進一步擴大觀眾參與度，例如NBC與Peacock平台推出多視角直播，X、TikTok等社群媒體上的即時賽事剪輯與幕後花絮，讓體育賽事成為社群共創的內容資源。

科技導入更徹底改變了賽事運作與觀眾體驗。

卡達導入智慧場館管理系統，以IoT即時監控場館人流與環境，同時提供AR/VR沉浸式觀賽體驗。東京奧運與北京冬奧則進一步結合AI應用，用於動作分析、自動剪輯與即時戰術判讀，提升內容產出與比賽策略分析的效率。

在這樣的全球趨勢下，體育賽會正蛻變為整合文化、科技與產業發展的戰略平台，競技成績固然重要，但背後所牽動的國家形象、城市治理與商業潛力，正成為各國競逐的焦點。